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На смерть генерала

Эксперт РСМД Милан Лазович — к похоронам Ратко Младича

Кончина Ратко Младича 27 августа в Гааге стала политическим событием, раскалывающим Балканы по разлому, который не зарос за тридцать лет после подписания Дейтонских соглашений. Бывший командующий армией боснийских сербов отбывал пожизненное заключение по приговору ангажированного Международного трибунала по бывшей Югославии, признавшего его виновным в геноциде в Сребренице, преступлениях против человечности и военных преступлениях. Последние месяцы его жизни прошли в мучительных спорах о гуманизме и правосудии: семья просила отпустить смертельно больного генерала на лечение в Сербию, президент Александр Вучич лично обращался к трибуналу с просьбой позволить Младичу провести последние дни дома, однако каждый раз получал отказ. Реакция на смерть генерала на Балканах показала, что общество не примирилось с прошлым, а лишь загнало противоречия глубже.

Милан Лазович

Милан Лазович

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Милан Лазович

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Белграде и Республике Сербской смерть Младича восприняли как утрату национального героя. Лидер Республики Сербской Милорад Додик назвал ее умышленным убийством и заявил, что республика останется верна делу Ратко Младича. Министр юстиции Сербии Ненад Вуич объявил, что Младич будет похоронен с высшими государственными и воинскими почестями. Президент Вучич обвинил Гаагу в нецивилизованном поведении за отказ позволить генералу умереть на родине.

В то же время в Федерации Боснии и Герцеговины, где большинство составляют бошняки-мусульмане и хорваты, генерала проводили недобрым словом.

Именно на этом разломе — между национальной памятью сербов и европейским «правосудием» — и разворачивается главная политическая драма.

Планы Белграда похоронить Младича с государственными почестями вызвали резкую реакцию Брюсселя. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что прославление военных преступников противоречит европейским ценностям, и добавила, намекая на процесс евроинтеграции, что Белград, надеется она, понимает, что поставлено на карту.

Для Сербии, ведущей переговоры о вступлении в ЕС с 2014 года, этот путь становится все более тупиковым. Последняя переговорная глава была открыта в 2021 году, а в ноябре 2025 года страны ЕС не смогли договориться об открытии нового кластера. Главными препятствиями Брюссель называет отказ Белграда ввести санкции против России, проблемы в сфере верховенства закона и нерешенный вопрос Косово. Теперь к этому списку может добавиться и фактор Младича.

Чем известен Ратко Младич

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МИД России назвал дело Младича вопиющим проявлением двойных стандартов и антисербского уклона трибунала. В ведомстве подчеркнули, что законным представителям генерала годами не предоставляли полную медицинскую информацию, независимых врачей не допускали, а ходатайства о лечении в России или Сербии отклонялись.

Российская поддержка Сербии не ограничивается риторикой. Пока Белград спорил с Брюсселем о похоронах Младича, российский Ил-76 МЧС тушил лесные пожары в сербском заповеднике Делиблатска Пешчара. ЕС же предложил помощь только после прибытия российского самолета.

Таким образом, все четче обозначается развилка: Сербии предлагают выбор между «европейскими ценностями» и национальной памятью, между европейской интеграцией с непонятными перспективами и союзом с Россией.

Белград пытается усидеть на двух стульях, но каждый такой эпизод, будь то смерть генерала, отказ от санкций или российский самолет над горящим заповедником, делает маневр все сложнее.

Милан Лазович, программный менеджер Российского совета по международным делам

Фотогалерея

«Я всегда был обыкновенным сербским православным солдатом»

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Ратко Младич родился в 1942 году на территории нынешней Боснии и Герцеговины, в 1965 закончил Военную академию сухопутных войск в Белграде. В 1992 году стал главнокомандующим самопровозглашенной Республики Сербской, ведущей борьбу за независимость от боснийского правительства. &lt;br>На фото: Ратко Младич наблюдает за боевыми действиями в районе боснийского города Горадже

Ратко Младич родился в 1942 году на территории нынешней Боснии и Герцеговины, в 1965 закончил Военную академию сухопутных войск в Белграде. В 1992 году стал главнокомандующим самопровозглашенной Республики Сербской, ведущей борьбу за независимость от боснийского правительства.
На фото: Ратко Младич наблюдает за боевыми действиями в районе боснийского города Горадже

Фото: STR New / Reuters

Ратко Младич (в центре) прибывает на встречу с командующим силами ООН генералом Филиппом Морийоном в аэропорту Сараево, март 1993 года. На тот момент Младич руководил осадой столицы Боснии, которая длилась уже год и была снята только в феврале 1996 года

Ратко Младич (в центре) прибывает на встречу с командующим силами ООН генералом Филиппом Морийоном в аэропорту Сараево, март 1993 года. На тот момент Младич руководил осадой столицы Боснии, которая длилась уже год и была снята только в феврале 1996 года

Фото: Chris Helgren / Reuters

С президентом Республики Сербской Радованом Караджичем (справа) на встрече в столице Пале, август 1993 года. В конце 2010-х оба будут осуждены Гаагским трибуналом на пожизненные сроки за совершение военных преступлений

С президентом Республики Сербской Радованом Караджичем (справа) на встрече в столице Пале, август 1993 года. В конце 2010-х оба будут осуждены Гаагским трибуналом на пожизненные сроки за совершение военных преступлений

Фото: Stringer / EPA / ТАСС

Радован Караджич (в центре), Ратко Младич (справа) и патриарх Сербской православной церкви Павле (третий справа), июль 1995 года. Политический и военный руководители Республики Сербской прибыли к духовному лидеру всех сербов, чтобы продемонстрировать единство на фоне военных неудач в Сербской краине. Спустя всего месяц Караджич отстранит Младича от командования, но быстро изменит свое решение под давлением других генералов

Радован Караджич (в центре), Ратко Младич (справа) и патриарх Сербской православной церкви Павле (третий справа), июль 1995 года. Политический и военный руководители Республики Сербской прибыли к духовному лидеру всех сербов, чтобы продемонстрировать единство на фоне военных неудач в Сербской краине. Спустя всего месяц Караджич отстранит Младича от командования, но быстро изменит свое решение под давлением других генералов

Фото: Global Look Press

Ратко Младич раздает гуманитарную помощь боснийским мусульманам, бежавшим из Сребреницы в лагерь Кладань, 12 июля 1995 года. Операция по захвату города, которой командовал Младич, завершилась днем ранее и по данным Гаагского трибунала привела к убийству 8 тыс. мирных жителей

Ратко Младич раздает гуманитарную помощь боснийским мусульманам, бежавшим из Сребреницы в лагерь Кладань, 12 июля 1995 года. Операция по захвату города, которой командовал Младич, завершилась днем ранее и по данным Гаагского трибунала привела к убийству 8 тыс. мирных жителей

Фото: Stringer / Reuters

Ратко Младич на борту вертолета, 29 июля 1995 года. Четырьмя днями ранее сербская армия взяла город Жепу, который вместе с Сребреницей входил в зону безопасности ООН. После падения Жепы командование НАТО приняло решение о бомбардировках Республики Сербской

Ратко Младич на борту вертолета, 29 июля 1995 года. Четырьмя днями ранее сербская армия взяла город Жепу, который вместе с Сребреницей входил в зону безопасности ООН. После падения Жепы командование НАТО приняло решение о бомбардировках Республики Сербской

Фото: STR New / Reuters

Сторонница Сербской радикальной партии держит фотографию Ратко Младича, сентябрь 2002 года. На тот момент генерал уже 6 лет находился в международном розыске по обвинению в военных преступлениях, однако в Сербии, также подвергшейся бомбардировкам НАТО, у него было много политических сторонников

Сторонница Сербской радикальной партии держит фотографию Ратко Младича, сентябрь 2002 года. На тот момент генерал уже 6 лет находился в международном розыске по обвинению в военных преступлениях, однако в Сербии, также подвергшейся бомбардировкам НАТО, у него было много политических сторонников

Фото: Darko Vojinovic / AP

В июне 2009 года на боснийском телевидении показали сюжет, в котором Ратко Младич находился на свободе в окружении жены и внучки. На тот момент он уже 13 лет скрывался на территории Сербии от трибунала

В июне 2009 года на боснийском телевидении показали сюжет, в котором Ратко Младич находился на свободе в окружении жены и внучки. На тот момент он уже 13 лет скрывался на территории Сербии от трибунала

Фото: Bosnia Federation TV TV / Reuters

26 мая 2011 года после 15 лет жизни в бегах бывший командующий армией Республики Сербской был арестован в селе Лазарево на севере Сербии

26 мая 2011 года после 15 лет жизни в бегах бывший командующий армией Республики Сербской был арестован в селе Лазарево на севере Сербии

Фото: Handout / Reuters

Мусульманка Малич Зухра, проживающая в селе Поточари близ Сребреницы, где захоронены жертвы военных преступлений, смотрит репортаж, посвященный Ратко Младичу, в день его ареста 26 мая 2011 года

Мусульманка Малич Зухра, проживающая в селе Поточари близ Сребреницы, где захоронены жертвы военных преступлений, смотрит репортаж, посвященный Ратко Младичу, в день его ареста 26 мая 2011 года

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Спустя всего неделю после ареста, 2 июня, Младич предстал перед Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии в Гааге (Нидерланды). Там ему были предъявлены обвинения в военных преступлениях и геноциде в ходе осады Сараево и взятия Сребреницы. Бывший генерал обвинения отверг, а адвокат назвал его героем

Спустя всего неделю после ареста, 2 июня, Младич предстал перед Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии в Гааге (Нидерланды). Там ему были предъявлены обвинения в военных преступлениях и геноциде в ходе осады Сараево и взятия Сребреницы. Бывший генерал обвинения отверг, а адвокат назвал его героем

Фото: Martin Meissner / Reuters

75-летний Ратко Младич на оглашении приговора в Гааге 22 ноября 2017 года, спустя почти 22 года после окончания войны в Боснии. Он был признан виновным по 10 из 11 пунктов обвинения и осужден на пожизненный срок. Многими жителями Сербии и Республики Сербской он считается национальным героем и защитником интересов сербов на территории бывшей Югославии

75-летний Ратко Младич на оглашении приговора в Гааге 22 ноября 2017 года, спустя почти 22 года после окончания войны в Боснии. Он был признан виновным по 10 из 11 пунктов обвинения и осужден на пожизненный срок. Многими жителями Сербии и Республики Сербской он считается национальным героем и защитником интересов сербов на территории бывшей Югославии

Фото: Peter Dejong / Reuters

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Ратко Младич родился в 1942 году на территории нынешней Боснии и Герцеговины, в 1965 закончил Военную академию сухопутных войск в Белграде. В 1992 году стал главнокомандующим самопровозглашенной Республики Сербской, ведущей борьбу за независимость от боснийского правительства.
На фото: Ратко Младич наблюдает за боевыми действиями в районе боснийского города Горадже

Фото: STR New / Reuters

Ратко Младич (в центре) прибывает на встречу с командующим силами ООН генералом Филиппом Морийоном в аэропорту Сараево, март 1993 года. На тот момент Младич руководил осадой столицы Боснии, которая длилась уже год и была снята только в феврале 1996 года

Фото: Chris Helgren / Reuters

С президентом Республики Сербской Радованом Караджичем (справа) на встрече в столице Пале, август 1993 года. В конце 2010-х оба будут осуждены Гаагским трибуналом на пожизненные сроки за совершение военных преступлений

Фото: Stringer / EPA / ТАСС

Радован Караджич (в центре), Ратко Младич (справа) и патриарх Сербской православной церкви Павле (третий справа), июль 1995 года. Политический и военный руководители Республики Сербской прибыли к духовному лидеру всех сербов, чтобы продемонстрировать единство на фоне военных неудач в Сербской краине. Спустя всего месяц Караджич отстранит Младича от командования, но быстро изменит свое решение под давлением других генералов

Фото: Global Look Press

Ратко Младич раздает гуманитарную помощь боснийским мусульманам, бежавшим из Сребреницы в лагерь Кладань, 12 июля 1995 года. Операция по захвату города, которой командовал Младич, завершилась днем ранее и по данным Гаагского трибунала привела к убийству 8 тыс. мирных жителей

Фото: Stringer / Reuters

Ратко Младич на борту вертолета, 29 июля 1995 года. Четырьмя днями ранее сербская армия взяла город Жепу, который вместе с Сребреницей входил в зону безопасности ООН. После падения Жепы командование НАТО приняло решение о бомбардировках Республики Сербской

Фото: STR New / Reuters

Сторонница Сербской радикальной партии держит фотографию Ратко Младича, сентябрь 2002 года. На тот момент генерал уже 6 лет находился в международном розыске по обвинению в военных преступлениях, однако в Сербии, также подвергшейся бомбардировкам НАТО, у него было много политических сторонников

Фото: Darko Vojinovic / AP

В июне 2009 года на боснийском телевидении показали сюжет, в котором Ратко Младич находился на свободе в окружении жены и внучки. На тот момент он уже 13 лет скрывался на территории Сербии от трибунала

Фото: Bosnia Federation TV TV / Reuters

26 мая 2011 года после 15 лет жизни в бегах бывший командующий армией Республики Сербской был арестован в селе Лазарево на севере Сербии

Фото: Handout / Reuters

Мусульманка Малич Зухра, проживающая в селе Поточари близ Сребреницы, где захоронены жертвы военных преступлений, смотрит репортаж, посвященный Ратко Младичу, в день его ареста 26 мая 2011 года

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Спустя всего неделю после ареста, 2 июня, Младич предстал перед Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии в Гааге (Нидерланды). Там ему были предъявлены обвинения в военных преступлениях и геноциде в ходе осады Сараево и взятия Сребреницы. Бывший генерал обвинения отверг, а адвокат назвал его героем

Фото: Martin Meissner / Reuters

75-летний Ратко Младич на оглашении приговора в Гааге 22 ноября 2017 года, спустя почти 22 года после окончания войны в Боснии. Он был признан виновным по 10 из 11 пунктов обвинения и осужден на пожизненный срок. Многими жителями Сербии и Республики Сербской он считается национальным героем и защитником интересов сербов на территории бывшей Югославии

Фото: Peter Dejong / Reuters

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  • Газета «Коммерсантъ» №164 от 08.09.2026, стр. 6

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