Кончина Ратко Младича 27 августа в Гааге стала политическим событием, раскалывающим Балканы по разлому, который не зарос за тридцать лет после подписания Дейтонских соглашений. Бывший командующий армией боснийских сербов отбывал пожизненное заключение по приговору ангажированного Международного трибунала по бывшей Югославии, признавшего его виновным в геноциде в Сребренице, преступлениях против человечности и военных преступлениях. Последние месяцы его жизни прошли в мучительных спорах о гуманизме и правосудии: семья просила отпустить смертельно больного генерала на лечение в Сербию, президент Александр Вучич лично обращался к трибуналу с просьбой позволить Младичу провести последние дни дома, однако каждый раз получал отказ. Реакция на смерть генерала на Балканах показала, что общество не примирилось с прошлым, а лишь загнало противоречия глубже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Милан Лазович

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Милан Лазович

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Белграде и Республике Сербской смерть Младича восприняли как утрату национального героя. Лидер Республики Сербской Милорад Додик назвал ее умышленным убийством и заявил, что республика останется верна делу Ратко Младича. Министр юстиции Сербии Ненад Вуич объявил, что Младич будет похоронен с высшими государственными и воинскими почестями. Президент Вучич обвинил Гаагу в нецивилизованном поведении за отказ позволить генералу умереть на родине.

В то же время в Федерации Боснии и Герцеговины, где большинство составляют бошняки-мусульмане и хорваты, генерала проводили недобрым словом.

Именно на этом разломе — между национальной памятью сербов и европейским «правосудием» — и разворачивается главная политическая драма.

Планы Белграда похоронить Младича с государственными почестями вызвали резкую реакцию Брюсселя. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что прославление военных преступников противоречит европейским ценностям, и добавила, намекая на процесс евроинтеграции, что Белград, надеется она, понимает, что поставлено на карту.

Для Сербии, ведущей переговоры о вступлении в ЕС с 2014 года, этот путь становится все более тупиковым. Последняя переговорная глава была открыта в 2021 году, а в ноябре 2025 года страны ЕС не смогли договориться об открытии нового кластера. Главными препятствиями Брюссель называет отказ Белграда ввести санкции против России, проблемы в сфере верховенства закона и нерешенный вопрос Косово. Теперь к этому списку может добавиться и фактор Младича.

МИД России назвал дело Младича вопиющим проявлением двойных стандартов и антисербского уклона трибунала. В ведомстве подчеркнули, что законным представителям генерала годами не предоставляли полную медицинскую информацию, независимых врачей не допускали, а ходатайства о лечении в России или Сербии отклонялись.

Российская поддержка Сербии не ограничивается риторикой. Пока Белград спорил с Брюсселем о похоронах Младича, российский Ил-76 МЧС тушил лесные пожары в сербском заповеднике Делиблатска Пешчара. ЕС же предложил помощь только после прибытия российского самолета.

Таким образом, все четче обозначается развилка: Сербии предлагают выбор между «европейскими ценностями» и национальной памятью, между европейской интеграцией с непонятными перспективами и союзом с Россией.

Белград пытается усидеть на двух стульях, но каждый такой эпизод, будь то смерть генерала, отказ от санкций или российский самолет над горящим заповедником, делает маневр все сложнее.

Милан Лазович, программный менеджер Российского совета по международным делам