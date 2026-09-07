Петербургская биржа уточнила статистику исполнения контрактов на поставку топлива

Петербургская биржа сообщила, что по контрактам на поставку бензина с мая по сентябрь исполнены 48% договоров, по 20% сделки перенесены по соглашению сторон. По данным площадки, еще 17% контрактов находятся в процессе поставки без переноса сроков, 14% — не исполнены, а также 1% односторонне перенесен в связи с инфраструктурными ограничениями на поставку нефтепродуктов.

Как отметила площадка, установленный срок поставки по биржевым договорам составляет 30–45 дней (45 дней для лимитирующих направлений). Поэтому часть биржевых договоров, заключенных в августе и сентябре, находится еще в процессе поставки.

«Поставщики биржевых нефтепродуктов, понимая важность поставки товара, стараются поставить данный товар в возможно короткий срок,— добавляют в Петербургской бирже.— Вместе с тем форс-мажоры в настоящее время оказывают определенное влияние на срок поставки по биржевым договорам».

Как сообщал «Ъ», российские нефтекомпании с мая по сентябрь в среднем исполнили 41% контрактов на поставку бензина, заключенных на Петербургской бирже. Участники рынка объясняли сбои необходимостью направлять топливо приоритетным потребителям, покупатели же жалуются, что зачастую не могут получить подтверждение форс-мажора.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Топливо отложенного спроса».

Ольга Озембловская