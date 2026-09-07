Визиты Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев привели к перезапуску украинского урегулирования

Визиты в Москву и Киев спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера привели к перезапуску украинского урегулирования, частью которого может стать новая встреча представителей России, США и Украины. Об этом по итогам визита в Киев заявил Стивен Уиткофф, сообщив о «значительном прогрессе» и «новых идеях» Москвы.

На фоне утечек о новом плане по Украине пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков предположил, что в повестку переговоров будут включены «элементы пониманий», достигнутых в Анкоридже. Еще одним принципиальным моментом станет сохранение трехстороннего формата переговоров без участия в них Европы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Какая идея ведет к миру».