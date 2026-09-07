ЦИК аннулировал регистрацию кандидата в Госдуму от КПРФ по Удмуртии Бондаренко

Центризбирком (ЦИК) аннулировал регистрацию кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ по Удмуртии и Пермскому краю Николая Бондаренко. Ранее Октябрьский райсуд Саратова оштрафовал его за демонстрацию экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП). Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на члена ЦИКа Константина Мазуревского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Соответствующие изменения внесут в избирательный бюллетень по федеральному округу: товарищ Бондаренко шел первым номером в региональной группе по Удмуртии и Пермскому краю.

Представитель КПРФ Георгий Камнев указал, что снятие кандидатов по статье о демонстрации запрещенной символики (ст. 20.3 КоАП) приобрело массовый характер, что «несправедливо, поскольку коммунисты не поддерживали экстремистов, а, напротив, осуждали их деятельность».

Напомним, 21 августа Октябрьский райсуд Саратова оштрафовал Николая Бондаренко на 1 тыс. руб. за демонстрацию экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП). Политик утверждал, что ему вменили старую публикацию на фейковом аккаунте в Telegram, который ему не принадлежит. К посту была прикреплена фотография Алексея Навального.

31 августа Николай Бондаренко подал апелляционную жалобу на решение Октябрьского райсуда Саратова в Саратовский облсуд. По словам политика, сторона обвинения в ходе судебного заседания не смогла доказать его причастность к публикации запрещенных материалов и сама признавала, что «это мог совершить кто угодно». Судебный процесс коммунист связывает с «давлением со стороны политических оппонентов».

Жалобу Саратовский облсуд рассмотрел 4 сентября. Судебное заседание было закрыто. Во время него сторона защиты направила ходатайство об обращении в Роскомнадзор, чтобы выяснить, кому принадлежал канал, где был размещен пост. Служитель Фемиды провела в совещательной комнате около двух часов, после чего отклонила ходатайство и жалобу. Выйдя из зала суда, Николай Бондаренко заявил, что будет и дальше «апеллировать и высказывать свои аргументы».

Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин назвал решение Саратовского облсуда по апелляционной жалобе блогера—коммуниста Николая Бондаренко «попыткой снять с выборов яркого кандидата партии». Он заявил, что Бондаренко в любом случае будет участвовать в избирательной кампании: продолжит агитировать в качестве доверенного лица партии.

Николай Бондаренко — блогер-миллионник, экс-депутат Саратовской облдумы. С ноября 2025 года возглавляет экспертный совет при ЦК КПРФ по работе с новыми социальными группами и развитию каналов коммуникаций. На выборах в Госдуму в сентябре 2026 года возглавляет региональную группу партии по Удмуртии и Пермскому краю.

Мандата депутата Саратовской облдумы Николая Бондаренко лишили в феврале 2022 года. Поводом для этого стало обращение прокуратуры, обнаружившей нарушения в декларациях о доходах: по версии надзорного органа, в 2020 году он, в частности, не указал часть донатов от пользователей YouTube. В 2023 году Роскомнадзор через суд заблокировал сайт политика. В июне 2024 года «Дзен» ограничил доступ к странице Николая Бондаренко.