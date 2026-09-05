Агитация без права на избрание

Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин назвал решение Саратовского облсуда по апелляционной жалобе блогера—коммуниста Николая Бондаренко «попыткой снять с выборов яркого кандидата партии». Его слова приводит пресс-служба КПРФ. Ранее политика оштрафовали на 1 тыс. руб. за демонстрацию экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП). Это является основанием для лишения Николая Бондаренко статуса кандидата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Бондаренко станет доверенным лицом КПРФ

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Николай Бондаренко станет доверенным лицом КПРФ

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

«В случае Николая мы обязательно подадим кассационную жалобу. Он в любом случае будет участвовать в избирательной кампании. Если, несмотря на все наши усилия, Бондаренко все-таки будет лишен статуса кандидата, мы сделаем его доверенным лицом партии. Он продолжит ярко агитировать за партию — в поездках по регионам, на телевидении, в интернете, везде»,— заявил товарищ Афонин.

Оценивая решение Саратовского облсуда, Юрий Афонин заявил, что «наказывать Николая за эту неизвестно кем сделанную публикацию — просто абсурдно».

Напомним, 21 августа Октябрьский райсуд Саратова оштрафовал Николая Бондаренко на 1 тыс. руб. за демонстрацию экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП). Политик утверждал, что ему вменили старую публикацию на фейковом аккаунте в Telegram, который ему не принадлежит. К посту была прикреплена фотография Алексея Навального.

31 августа Николай Бондаренко подал апелляционную жалобу на решение Октябрьского райсуда Саратова в Саратовский облсуд. По словам политика, сторона обвинения в ходе судебного заседания не смогла доказать его причастность к публикации запрещенных материалов и сама признавала, что «это мог совершить кто угодно». Судебный процесс коммунист связывает с «давлением со стороны политических оппонентов».

Жалобу Саратовский облсуд рассмотрел 4 сентября. Судебное заседание было закрыто. Во время него сторона защиты направила ходатайство об обращении в Роскомнадзор, чтобы выяснить, кому принадлежал канал, где был размещен пост. Служитель Фемиды провела в совещательной комнате около двух часов, после чего отклонила ходатайство и жалобу. Выйдя из зала суда, Николай Бондаренко заявил, что будет и дальше «апеллировать и высказывать свои аргументы», в том числе и на заседании Центризбиркома.

Николай Бондаренко — блогер-миллионник, экс-депутат Саратовской облдумы. С ноября 2025 года возглавляет экспертный совет при ЦК КПРФ по работе с новыми социальными группами и развитию каналов коммуникаций. На выборах в Госдуму в сентябре 2026 года возглавляет региональную группу партии по Удмуртии и Пермскому краю.

Мандата депутата Саратовской облдумы Николая Бондаренко лишили в феврале 2022 года. Поводом для этого стало обращение прокуратуры, обнаружившей нарушения в декларациях о доходах: по версии надзорного органа, в 2020 году он, в частности, не указал часть донатов от пользователей YouTube. В 2023 году Роскомнадзор через суд заблокировал сайт политика. В июне 2024 года «Дзен» ограничил доступ к странице Николая Бондаренко.

Евгений Щепелев