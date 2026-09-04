Суд закрыл заседание по апелляции кандидата в ГД от КПРФ по Удмуртии Бондаренко

Саратовский облсуд закрыл заседание, где рассматривается апелляционная жалоба по административному делу блогера—коммуниста Николая Бондаренко, признанного виновным в демонстрации запрещенной символики (ст. 20.3 КоАП). Об этом говорится в ролике политика во «ВКонтакте». Судья обосновала это решение содержанием в материалах дела сведений об экстремистской организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По последним данным, сторона защиты направила ходатайства об обращении в Роскомнадзор. Судья удалилась в совещательную комнату для принятия решения по этому запросу.

Товарищ Бондаренко — кандидат на выборах в Госдуму. КПРФ выдвинула его по группе Удмуртии и Пермского края. Как писал «Ъ-Удмуртия», 21 августа Октябрьский райсуд Саратова оштрафовал Николая Бондаренко на 1 тыс. руб. за демонстрацию экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП). Политик утверждал, что ему вменили старую публикацию на фейковом аккаунте, который ему не принадлежит. К посту была прикреплена фотография Алексея Навального. Если решение вступит в силу, то товарищ Бондаренко пропустит выборы в Госдуму.

По словам политика, сторона обвинения в ходе судебного заседания не смогла доказать его причастность к публикации запрещенных материалов и сама признавала, что «это мог совершить кто угодно». Апелляционная жалоба была направлена в Саратовский облсуд 31 августа.

Николай Бондаренко — блогер-миллионник, экс-депутат Саратовской облдумы. С ноября 2025 года возглавляет экспертный совет при ЦК КПРФ по работе с новыми социальными группами и развитию каналов коммуникаций. На выборах в Госдуму в сентябре 2026 года возглавляет региональную группу партии по Удмуртии и Пермскому краю.

Мандата депутата Саратовской облдумы Николая Бондаренко лишили в феврале 2022 года. Поводом для этого стало обращение прокуратуры, обнаружившей нарушения в декларациях о доходах: по версии надзорного органа, в 2020 году он, в частности, не указал часть донатов от пользователей YouTube. В 2023 году Роскомнадзор через суд заблокировал сайт политика. В июне 2024 года «Дзен» ограничил доступ к странице Николая Бондаренко.