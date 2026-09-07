Организаторы концерта Канье Уэста ответят на претензии Роспотребнадзора через юристов

Юристы Say Agency, выступившего организатором заявленного концерта Канье Уэста в России, обсудят с представителями Роспотребнадзора вынесенное агентству предостережение. Об этом РБК заявила глава Say Agency Анна Субчева.

«Мы передали претензии Роспотребнадзора нашим юристам. С нашей стороны все было сделано в рамках законодательства РФ. Юристы Роспотребнадзора будут разбирать эту ситуацию с юристами нашего агентства»,— сообщила госпожа Субчева.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что Роспотребнадзор вынес предостережение ООО «Сэй Эдженси» — организатору заявленных концертов Канье Уэста на «Газпром Арене» в Петербурге. Решение принято 3 сентября после обращений владельцев билетов, следует из данных системы СПАРК.

Матвей Николаев