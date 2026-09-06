Роспотребнадзор вынес предостережение организаторам концертов Канье Уэста в Петербурге

Роспотребнадзор вынес предостережение ООО «Сэй Эдженси» — организатору заявленных концертов Канье Уэста на «Газпром Арене» в Петербурге. Решение принято 3 сентября после обращений владельцев билетов, следует из данных системы СПАРК.

Один из покупателей сообщил ведомству, что приобрел билет по акции, после чего организаторы отказались возвращать деньги, сославшись на условия ее проведения. Заявление в Роспотребнадзор он подал 31 августа. В нем, в частности, указывалось, что из заявлений администрации «Газпром Арены» стало известно о невозможности проведения мероприятия, поскольку договор аренды стадиона организаторами заключен не был. Еще один покупатель обратился в ведомство 25 августа.

Роспотребнадзор изучил поступившие обращения и информацию из открытых источников, в том числе размещенную на сайте yerussia2026.ru. Ведомство пришло к выводу, что условия оферты не соответствовали требованиям закона «О защите прав потребителей» в части возврата билетов.

Из содержания предостережения следует, что вопросы у ведомства вызвали условия продажи билетов по акции. В частности, преимущества для покупателя при приобретении билета по таким условиям не были очевидны, хотя именно наличие преимуществ могло служить основанием для применения отдельных правил возврата. При отсутствии таких преимуществ организатор не мог ссылаться на соответствующие положения договора как на основание для отказа в возврате денежных средств.

Матвей Николаев