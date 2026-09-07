Боксер Фьюри вызвал на бой Усика после отказа от поединка с Джошуа

Британский боксер Тайсон Фьюри отказался от переговоров о проведении поединка со своим соотечественником Энтони Джошуа. Он вызвал украинца Александра Усика на третий бой.

О начале переговоров стало известно в апреле. Бой должен был состояться в ноябре, однако место проведения до сих пор не было определено. Команда Джошуа хотела, чтобы поединок прошел на лондонском стадионе Wembley. При этом организаторы и стриминговый сервис Netflix настаивали на Madison Square Garden в Нью-Йорке.

«Энтони снова наложил в штаны. Так что теперь все ведет к бою с Александром Усиком. Александр, ты его тренер и наставник. Ты знаешь, что он слабохарактерный и никогда не выйдет против ''Цыганского короля'' (прозвище Фьюри.— “Ъ”)? А у тебя хватило смелости сделать это дважды, и ты знаешь, как тяжело со мной на ринге»,— опубликовал Фьюри видеообращение на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Он призвал украинца провести бой в ноябре, поскольку «сейчас ищет нового соперника».

Тайсон Фьюри и Александр Усик дважды встречались на ринге. В мае 2024 года украинец победил раздельным решением судей, а в декабре того же года — единогласным.

В июле Усик отказался от чемпионских поясов Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. При этом спортсмен заявил, что пока не завершает карьеру, потому что у него остался «последний танец».

Арнольд Кабанов