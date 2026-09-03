НАТО обрастает американскими комплексами

США, судя по всему, развернули свою новую пусковую установку для ракет средней и меньшей дальности (в варианте Mk 70, предназначенной для морпехов) уже во второй европейской стране — на этот раз в Норвегии, куда комплекс был завезен для учений с участием еще и Великобритании. Подобные системы были запрещены по действовавшему до 2019 года российско-американскому Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), и впоследствии власти РФ не раз критически высказывались о появлении вновь создаваемых американцами комплексов в разных регионах мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Некая «контейнерная пусковая установка», которую американцы выгрузили на своем военном аэродроме в норвежском Тронхейме, очень походит на Mk 70 Mod 1 Expeditionary Launcher, которую можно использовать для ракет средней и меньшей дальности

Фото: Sgt. Noah Masog / U.S. Marine Corps Некая «контейнерная пусковая установка», которую американцы выгрузили на своем военном аэродроме в норвежском Тронхейме, очень походит на Mk 70 Mod 1 Expeditionary Launcher, которую можно использовать для ракет средней и меньшей дальности

Фото: Sgt. Noah Masog / U.S. Marine Corps

Пентагон опубликовал кадры выгрузки из военно-транспортного самолета ВВС США C-17A Globemaster некой «контейнерной пусковой установки», предназначенной для американской морской пехоты. Из подписей к фотографиям следует, что они сняты на американском военном аэродроме в Тронхейме, прибрежном городе в центральной Норвегии. Судя по кадрам, речь идет о Mk 70 — наземной пусковой установке, которую можно использовать для ракет средней и меньшей дальности.

По сути, это еще один сухопутный вариант корабельной вертикальной пусковой установки Mk41. Первую такую систему — армейский наземный подвижной ракетный комплекс средней и меньшей дальности Typhon — США ранее развертывали на Филиппинах, в Японии и Австралии. Mk 70 они несколько раз завозили в рамках американо-датских военных учений на остров Борнхольм в Балтийском море.

Размещение Mk 70 в Норвегии, таким образом, является вторым случаем, когда США завозят свои новые ракетные системы на территорию Европы.

На сей раз комплексы привезли в рамках трехсторонних учений (Норвегия, США, Великобритания) Operation Atlantic City 26, которые начались 26 августа и завершатся 4 сентября. Маневры являются частью запущенной в начале этого года первой постоянной миссии НАТО в Заполярье «Арктический часовой», направленной на защиту этого региона от якобы имеющихся угроз со стороны России и Китая.

Mk 70 — пусковая установка для многоцелевых ракет SM-6. Также она может использоваться для запуска крылатых ракет Tomahawk. Дальность первых меньше ограничений в рамках ДРСМД, однако США работают над ее увеличением. Дальность Tomahawk — до 1,8 тыс. км, что подпадало бы под договор. Согласно ДРСМД, заключенному в 1987 году между США и СССР, сторонам запрещено было испытывать ракеты наземного базирования с дальностью полета от 500 до 5500 км, как и пусковые установки для них. США начали обвинять РФ в нарушении договора в начале 2010-х годов, но решительный шаг в направлении его денонсации был сделан первой администрацией Дональда Трампа в конце 2018 года. Вашингтон обвинил Москву в том, что российская крылатая ракета 9М729 якобы имеет дальность, превышающую установленную договором. В Москве это отрицали и выдвинули США встречные претензии. Договориться не удалось, и в 2019 году договор перестал существовать.

Впоследствии президент РФ Владимир Путин неоднократно предлагал США и НАТО ввести мораторий на размещение ранее запрещенных систем где-либо, однако в альянсе на это не пошли. Уже в 2019 году США приступили к созданию наземных комплексов средней и меньшей дальности для разных видов войск: военно-морских сил, морпехов и армии. Ряд европейских стран также запустил аналогичные программы. Впоследствии от идеи моратория на соответствующие системы отказалась и Россия.

Помимо развертывания Mk 70 на территории континентальной Норвегии, Корпус морской пехоты США совместно с норвежскими наземными силами и используя английские военно-транспортные самолеты A-400M в рамках этих же учений отработали переброску на полевой аэродром на острове Ян-Майен небольшого экспедиционного подразделения с ракетным комплексом Strikemaster, который использует противокорабельные ракеты NSM.

Ян-Майен расположен в 1 тыс. км от Норвегии на стратегически важном пересечении путей между материковой Норвегией, Исландией и Гренландией. В годы Второй мировой войны на нем располагалась американская база радиолокационного перехвата и метеорологического наблюдения под названием Atlantic city. Целью развертываний американских комплексов на территории континентальной Норвегии и на Ян-Майене, судя по заявлениям официальных лиц трех стран, является демонстрация способности оперативно развернуть экспедиционные силы воспрещения доступа на море (то есть противокорабельные силы).

«Действуя бок о бок с нашими союзниками, мы демонстрируем, что у нас есть как возможности, так и воля для защиты норвежской территории. Это касается арктических островов, Крайнего Севера и наших территориальных вод»,— заявил вице-адмирал Руне Андерсен, командующий Объединенным оперативным штабом Норвегии, комментируя трехсторонние учения.

Российские официальные лица пока не прокомментировали эти маневры и конкретно задействование в них Mk 70. По прогнозу научного сотрудника Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Александра Ермакова, эти шаги Норвегии и ее союзников будут — и «довольно оправданно», подчеркивает он,— восприняты российским военно-политическим руководством как «милитаризация Арктики», по поводу чего власти РФ ранее неоднократно негативно высказывались. «С практической точки зрения это будет рассматриваться как отработка мер по блокированию российского Северного флота… притом что, вполне возможно, американцы думают не в меньшей мере и о китайском»,— отметил эксперт в беседе с “Ъ”.

При этом собеседник “Ъ” пояснил, что при использовании SM-6 пусковая установка Mk 70 может использоваться для поражения надводных кораблей у берегов Норвегии, как объявлено в замысле учений, но при снаряжении крылатыми ракетами Tomahawk ее дальности хватило бы для поражения целей глубоко в северо-западной России.

На минувшей неделе глава МИД РФ Сергей Лавров в статье для портала arctic.ru написал, что «страны НАТО, как и весь этот военный альянс в целом, ведут дело к милитаризации Арктического региона, созданию там очагов международной напряженности». «В феврале 2026 года НАТО приступило к проведению операции "Арктический часовой", направленной на расширение своего военного присутствия в высоких широтах. В непосредственной близости от наших северных рубежей ведутся усиленные военные приготовления. Проводятся масштабные учения агрессивной направленности с подключением внерегиональных стран, появляются новые элементы командно-штабной структуры НАТО»,— продолжил он. По его словам, такая военная активность на Крайнем Севере создает прямые угрозы безопасности России.

Елена Черненко