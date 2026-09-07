Россия назвала развертывание американских РСМД в Норвегии дестабилизирующим шагом

Появление в Европе американских комплексов, способных к пуску ракет средней и меньшей дальности (РСМД), — это еще один шаг в «череде остро дестабилизирующих действий» НАТО, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала размещение американской пусковой установки в Норвегии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представитель МИД России Мария Захарова

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Представитель МИД России Мария Захарова

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

По словам госпожи Захаровой, подобными действиями «выпячивается намерение Североатлантического блока обрести обширный потенциал для нанесения ракетных ударов» в глубину российской территории. Попутно страны альянса пытаются взять «под прицел» водные пространства региона, утверждает дипломат.

«Данные системы могут применяться для стрельбы дальнобойными крылатыми ракетами "Томагавк", а их размещение в указанной североевропейской стране позволяет "накрывать" внушительный сектор европейской части территории России, включая Москву»,— прокомментировала Мария Захарова, слова которой приводит пресс-служба МИДа.

Как отметила госпожа Захарова, развертывание американской пусковой установки обнулит предпосылки для конструктивного диалога с США по стратегической стабильности. МИД России считает, что благоприятные условия для предметного и плодотворного стратдиалога с США не сформированы.

В сентябре США развернули в Норвегии новую пусковую установку для ракет средней и меньшей дальности Mk 70. Комплексы привезли в рамках трехсторонних учений с участием Великобритании, которые прошли с 26 августа по 4 сентября. Подобные системы были запрещены по действовавшему до 2019 года российско-американскому Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Подробности — в материале «Ъ» «НАТО обрастает американскими комплексами».