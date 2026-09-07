Россия назвала развертывание американских РСМД в Норвегии дестабилизирующим шагом
Захарова: размещение РСМД США в Норвегии дестабилизирующий шаг
Появление в Европе американских комплексов, способных к пуску ракет средней и меньшей дальности (РСМД), — это еще один шаг в «череде остро дестабилизирующих действий» НАТО, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала размещение американской пусковой установки в Норвегии.
Представитель МИД России Мария Захарова
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
По словам госпожи Захаровой, подобными действиями «выпячивается намерение Североатлантического блока обрести обширный потенциал для нанесения ракетных ударов» в глубину российской территории. Попутно страны альянса пытаются взять «под прицел» водные пространства региона, утверждает дипломат.
«Данные системы могут применяться для стрельбы дальнобойными крылатыми ракетами "Томагавк", а их размещение в указанной североевропейской стране позволяет "накрывать" внушительный сектор европейской части территории России, включая Москву»,— прокомментировала Мария Захарова, слова которой приводит пресс-служба МИДа.
Как отметила госпожа Захарова, развертывание американской пусковой установки обнулит предпосылки для конструктивного диалога с США по стратегической стабильности. МИД России считает, что благоприятные условия для предметного и плодотворного стратдиалога с США не сформированы.
В сентябре США развернули в Норвегии новую пусковую установку для ракет средней и меньшей дальности Mk 70. Комплексы привезли в рамках трехсторонних учений с участием Великобритании, которые прошли с 26 августа по 4 сентября. Подобные системы были запрещены по действовавшему до 2019 года российско-американскому Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Подробности — в материале «Ъ» «НАТО обрастает американскими комплексами».
Смысл появления Mk 70 в Норвегии связан с универсальностью этой пусковой установки: она рассчитана на ракеты SM-6 и может использоваться для запуска крылатых ракет Tomahawk. Дальность Tomahawk — до 1,8 тыс. км, что подпадало бы под ограничения ДРСМД, действовавшего до 2019 года, тогда как дальность SM-6 меньше договорного порога, хотя США работают над ее увеличением. Таким образом, один и тот же комплекс создает возможность размещения вооружений, ранее попадавших под запрет договора.
Для Москвы это означает и риск прямой реакции: по предупреждению Владимира Путина, если США разместят где-либо комплексы, запрещенные ранее по ДРСМД, Россия откажется от добровольного моратория на развертывание аналогичных систем. На этом фоне заявление МИД об отсутствии условий для конструктивного диалога по стратегической стабильности описывает не отдельную претензию к учениям, а связь между появлением таких комплексов в Европе и состоянием ракетных ограничений в целом.