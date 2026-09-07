В Тамбовской области при атаке БПЛА загорелся храм Николая Чудотворца

При ночной атаке беспилотников в Тамбовской области загорелся купол храма Николая Чудотворца. Площадь пожара составила 25 кв. м, его уже потушили, сообщил губернатор региона Евгений Первышов.

Еще один БПЛА попал в крышу столовой одного из предприятий в Моршанском муниципальном округе. Площадь повреждения крыши составила 1 кв. м, пострадавших нет, уточнил господин Первышов на оперативном совещании в областном правительстве.

Церковь Николая Чудотворца построена в 1903 году, она расположена в селе Машково-Сурена в Никифоровском округе. Ее возвели на средства прихожан. С 2011 по 2022 год в храме провели реставрацию.

Минобороны РФ сообщало о сбитых над Тамбовской областью дронах, но их число не уточняло. В общей сложности за ночь силы ПВО уничтожили 306 БПЛА над 18 российскими регионами.