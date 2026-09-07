Силы ПВО сбили более 300 беспилотников над Россией за ночь

Средства ПВО уничтожили 306 беспилотников вооруженных сил Украины над российской территорией с 20:00 мск 6 сентября до 8:00 7 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской и Ульяновской областями, а также Крымом, Татарстаном, Удмуртией, Чувашией, Пермским краем и акваториями Азовского и Черного морей.

Одна из наиболее массированных атак была совершена на Пермский край. По данным губернатора Дмитрия Махонина, за ночь над регионом уничтожены 27 беспилотников. Один человек погиб, еще четверо пострадали.