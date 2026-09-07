Telegraph: сотни людей вышли на протесты в Портсмуте из-за лодки с мигрантами

Около 500 человек приняли участие в стихийном протесте в Портсмуте на юге Великобритании. Демонстрация переросла в столкновения с полицией, пишет The Telegraph.

Участники протестов перекрыли подъезды к гавани, куда 6 сентября прибыла лодка с нелегальными мигрантами. Британские власти перехватили судно, а нелегалов задержали в порту. При подавлении демонстрации полиция применила перцовый газ, однако протестующие смогли пройти к стоянке малых судов.

5 сентября аналогичные протесты под лозунгом «Остановите лодки» прошли в британском порту Дувр. Десятки людей заняли проезжую часть и главные кольцевые развязки возле гавани. Это вызвало пробку длиной несколько километров, также возникли задержки в отправлении судов.