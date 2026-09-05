Десятки протестующих в балаклавах заблокировали работу английского порта Дувр

Утром 5 сентября десятки человек в черной одежде и балаклавах заняли проезжую часть и главные кольцевые развязки возле порта Дувр в Великобритании. Это привело к полной блокировке въезда и выезда с территории гавани, сообщает Sky News.

Акция вызвала автомобильную пробку длиной несколько километров. Полиция графства Кент начала переговоры с участниками протеста. Их мотивы и требования официально не известны. По словам члена совета Дувр-Уэст от организации Reform UK Пола Кинга, демонстрация может быть связана с лозунгом «Остановите лодки». Он относится к проблеме мигрантов, которые постоянно пересекают Ла-Манш на надувных лодках.

Один из представителей французского порта Кале уточнил телеканалу, что погрузка судов продолжается, однако в их отправлении наблюдаются задержки. Депутат от Дувра и Дила Майк Тапп раскритиковал протест. Он назвал демонстрантов идиотами и призвал их «наслаждаться выходными либо найти работу».

Порт Дувр играет ключевую роль в торговле Великобритании с Евросоюзом. Он обеспечивает около трети товарооборота на сумму £144 млрд (почти $200 млрд). В 2024 году порт обслужил 9,35 млн пассажиров и более 2,16 млн грузовых автомобилей.