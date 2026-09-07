Главное на рынке недвижимости к утру 7 сентября

Производитель косметики Mixit арендовал 25 тыс. кв. м в складском комплекс «Логопарк Север-2» в деревне Шелепаново в городском округе Солнечногорск Подмосковья, рассказали два источника «Ъ» на рынке коммерческой недвижимости. По их словам, ранее эти площади занимал DIY-ритейлер Obi, который в прошлом году был переименован в «Дом Лента». По оценке руководителя департамента складской и индустриальной недвижимости CMWP Егора Дорофеева, ежегодные расходы Mixit на новый склад могут составить 325–350 млн руб. в год без учета коммунальных платежей и НДС.

Компания «Талиссо» (структура девелопера Capital Group) приобрела у организации «Модерн инжиниринг» (подконтрольна департаменту городского имущества Москвы) расселенный дом и участок площадью 3,6 га на проспекте Вернадского, сообщает РБК. Двухэтажное здание на 14 квартир 1956 года постройки находится напротив Дворца пионеров на Воробьевых горах — недалеко от главного здания МГУ. Сделку закрыли еще 21 августа. При этом на приобретенном участке есть другие здания, которые девелопер пока не контролирует. Однако застройщик планирует пустить всю площадку под редевелопмент, отмечается в публикации. Как сообщают источники издания, на площадке девелопер возведет жилой комплекс премиум-класса. Общая площадь застройки может составить около 108 тыс. кв. м. На реализацию проекта может потребоваться примерно 350–400 тыс. руб. в расчете за кв. м.

Структуры «Газпрома» выставили на торги три гостиничных актива в Краснодарском крае общей площадью 51 тыс. кв. м за 5,4 млрд руб. Активы реализуют тремя отдельными лотами.

В первый лот входит санаторий «Дюна» в селе Витязево в Анапе, за который просят 1,2 млрд руб. Он включает участок площадью 7,5 га и 22 здания общей площадью 10 тыс. кв. м. Примерно 3,8 тыс. кв. м занимают четыре спальных корпуса на 168 номеров. Комплекс возвели в середине 1980-х годов. Аукцион пройдет 30 сентября.

в селе Витязево в Анапе, за который просят 1,2 млрд руб. Он включает участок площадью 7,5 га и 22 здания общей площадью 10 тыс. кв. м. Примерно 3,8 тыс. кв. м занимают четыре спальных корпуса на 168 номеров. Комплекс возвели в середине 1980-х годов. Аукцион пройдет 30 сентября. Детский оздоровительный центр «Кубанская Нива» в Анапе выставили на торги по начальной цене 2,63 млрд руб. В состав лота входят участок площадью около 30 га и 24 здания общей площадью 8,8 тыс. кв. м. Среди зданий — четыре спальных корпуса, дом детского творчества, лечебно-оздоровительный комплекс и другие объекты. Торги запланированы на 28 сентября.

в Анапе выставили на торги по начальной цене 2,63 млрд руб. В состав лота входят участок площадью около 30 га и 24 здания общей площадью 8,8 тыс. кв. м. Среди зданий — четыре спальных корпуса, дом детского творчества, лечебно-оздоровительный комплекс и другие объекты. Торги запланированы на 28 сентября. Санаторий имени М. В. Ломоносова в Геленджике выставлен на продажу со стартовой ценой 1,56 млрд руб. Покупателям предлагается 12 зданий общей площадью 17,8 тыс. кв. м. Среди них — девятиэтажный жилой комплекс на 246 номеров, столовая с тремя залами и грязелечебница. Аукцион запланирован на 23 сентября.

Девелопер ПИК ведет переговоры о продаже компании «Геометрия» двух участков общей площадью около 1 га в Петроградском районе Санкт-Петербурга, сообщает «Деловой Петербург». Участки расположены недалеко друг от друга — по адресам: Малый проспект, 1 и 4. Эксперты оценивают стоимость возможной сделки в 2,5 млрд руб. На первом из двух участков власти согласовали строительство жилого дома на 19 квартир площадью около 1,7 тыс. кв. м. На втором есть возможность построить около 12 тыс. кв. м жилья. Участки подходят для строительства недвижимости премиум-класса. Ранее сообщалось, что «Геометрия» приобретает у ПИК участок на Шкиперском протоке за 8 млрд руб. На площадке можно построить около 65 тыс. кв. м жилья.

Мэрия Москвы внесла в программу комплексного развития территорий (КРТ) участок площадью 3,66 га на пересечении улиц Архитектора Власова и Наметкина. Застройщик сможет возвести на этой площадке 27,9 тыс. кв. м недвижимости. Из них 26,2 тыс. кв. м должна составлять жилая застройка, а остальное — общественно-деловой центр. Площадка располагается недалеко от станций метро «Воронцовская» (БКЛ) и «Калужская» (Калужско-Рижская линия).