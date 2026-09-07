Красоту завезли на хранение

Крупный производитель косметики Mixit арендовал склад на 25 тыс. кв. м в Подмосковье. Компания консолидирует логистические мощности из-за роста объемов продаж. В целом производители и ритейлеры стремятся снизить зависимость от маркетплейсов, чьи склады в последнее время подвергаются атакам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Производитель косметики Mixit арендовал 25 тыс. кв. м в складском комплекс «Логопарк Север-2» в деревне Шелепаново в городском округе Солнечногорск Подмосковья, рассказали два источника “Ъ” на рынке коммерческой недвижимости. По их словам, ранее эти площади занимал DIY-ритейлер Obi, который в прошлом году был переименован в «Дом Лента». В Mixit и «Дом Ленты» отказались от комментариев. В Росимуществе, которое владеет складом, не ответили на запрос “Ъ”.

Mixit занимается производством уходовой и декоративной косметики. Выручка ООО «Миксит» в 2025 году выросла в 2,4 раза год к году, до 15,3 млрд руб., чистая прибыль превысила 3 млрд руб. против убытка 420 млн руб. годом ранее, указано в СПАРК. Владельцами компании указаны Елена Назарова и Марина Пай.

По оценке руководителя департамента складской и индустриальной недвижимости CMWP Егора Дорофеева, ежегодные расходы Mixit на новый склад могут составить 325–350 млн руб. в год без учета коммунальных платежей и НДС. Директор по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Игорь Кротенков говорит, что новый объект потребовался компании из-за роста объемов производства и продаж. По его данным, сейчас компания арендует небольшие склады в различных локациях и пользуется услугами логистических операторов. Сделка позволит компании централизовать хранение и обработку продукции и повысить эффективность управления товарными потоками, считает директор департамента индустриально-складской недвижимости Bright Rich | CORFAC International Александр Шевелев.

Сейчас у Mixit работает свой производственно-складской комплекс на 4 тыс. кв. м — этого объема под нынешний оборот компании давно не хватает, констатирует управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов.

Он напоминает, что за последние два года компания добавила в ассортимент бытовую химию, БАДы, декоративную косметику, парфюмерию и тестирует одежду, на что требуются отдельные зоны хранения.

Кроме того, ритейлеры, которые также реализуют товар через маркетплейсы, стараются снизить зависимость от их складов. После атак БПЛА на инфраструктуру Wildberries и Ozon переход селлеров к хранению товаров на собственных складах усилился в целях безопасности и снижения рисков, говорит партнер One Story Ольга Сумишевская. Впрочем, признает она, эта тенденция началась еще раньше: повышение комиссий маркетплейсов стимулировало селлеров снижать зависимость от услуг онлайн-платформ.

В то же время «Дом Лента» закрывает текущий склад и перевозит товар на другие свои площадки, арендованных помещений у сети не осталось, говорит Игорь Кротенков. По словам источника “Ъ” на рынке недвижимости, «Дом Лента» перевезет свои товары на склады «Ленты». Станислав Ахмедзянов видит это логичным после приобретения «Лентой» активов немецкой сети Obi.

Спрос на складскую недвижимость в Москве и Подмосковье к концу 2026 года может увеличиться на 8% год к году, до 1,5 млн кв. м, прогнозируют в консалтинговой компании Ricci. Рост спроса может быть связан с участившимися случаями повреждения складской инфраструктуры: по подсчетам консультантов, по данным на август из рынка выбыло 584 тыс. кв. м такой недвижимости.

Дарья Андрианова