Аэропорт Джакарты остановил работу из-за извержения вулкана

Крупнейший аэропорт Индонезии Сукарно-Хатта в Джакарте приостановил работу из-за распространения впепла после извержения вулкана Анак-Кракатау. Отменены 16 международных рейсов.

Как передает CNBC Indonesia, аэропорт Джакарты не работает с 1:30 по местному времени 6 сентября (21:30 мск 5 сентября). Изначально ограничения вводили на четыре часа. Позднее их продлили еще на пять часов. Решение о закрытии аэропорта принимается на основе данных о количестве вулканического пепла в воздухе.

Всего ограничения затронули 33 рейса. Среди международных направлений — Сингапур, Гонконг, Сидней, Сеул, Доха, Амстердам и Куала-Лумпур.

5 сентября в Индонезии произошло несколько извержений вулкана Анак-Кракатау. Зафиксировано около десяти выбросов пепла и лавы.