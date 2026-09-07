Путин: Россия и Бразилия продолжат укреплять связи ради справедливого миропорядка

Президент России Владимир Путин поздравил бразильского коллегу Луиса Инасио Лулу да Силву с Днем независимости Бразилии. Господин Путин отметил, что отношения двух стран «успешно развиваются в духе стратегического партнерства».

Как напомнил Владимир Путин, Россия и Бразилия активно сотрудничают в том числе по линии ООН, БРИКС и G20. Он заверил, что стороны продолжат работу по «упрочению всего комплекса взаимовыгодных российско-бразильских связей».

«Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле построения нового — более справедливого, многополярного миропорядка»,— указано в поздравительной телеграмме, которую опубликовала пресс-служба Кремля.

4 августа Владимир Путин провел телефонный разговор с Луисом Инасио Лулой да Силвой. Они обсудили двусторонние отношения и международную повестку, в том числе ситуацию на Украине.