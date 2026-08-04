Путин созвонился с президентом Бразилии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с бразильским коллегой Луисом Инасио Лулой да Силвой. Они обсудили двусторонние отношения и международную повестку, сообщает пресс-служба Кремля.

«Особое внимание будет уделено расширению и диверсификации взаимной торговли»,— указано в публикации. Президенты России и Бразилии в разговоре учли итоги февральского заседания российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству. На нем представители стран обсуждали двусторонний товарооборот.

Кроме того, Владимир Путин поблагодарил Инасио Лулу да Силву за «стремление оказать содействие в поиске политико-дипломатического урегулирования украинского конфликта». Президенты двух стран условились продолжить координацию в ООН и по другим многосторонним форматам взаимодействия.