СКР возбудил дело о теракте после атаки ВСУ в Перми

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после удара беспилотников вооруженных сил Украины по гражданским объектам в Перми. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники СКР собирают доказательства по делу. Устанавливаются причастные к атаке, а также типы примененного вооружения, отмечается в пресс-релизе.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, 7 сентября над регионом сбили 27 беспилотников. Удар пришелся по многоквартирному дому. Один человек погиб, еще четверо пострадали. Для жильцов поврежденного дома организовали в школе пункт временного размещения, уточнил глава Перми Эдуард Соснин.