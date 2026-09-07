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При атаке БПЛА в Пермском крае погиб один человек

За ночь над Пермским краем было сбито 27 БПЛА. Погиб один человек, еще четверо — получили ранения, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

При атаке получил повреждения многоквартирный дом. Для жителей организован пункт временного размещения. Также обломками БПЛА были задеты частный дом и придомовая территория. На месте падения обломков работают экстренные службы.

В предыдущий раз Пермский край подвергся атаке БПЛА 21 августа. Был поврежден один из промышленных объектов в регионе, пострадал мирный житель.

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