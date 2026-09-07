В Ливане сообщили о гибели 11 человек при израильских ударах

Израиль ночью атаковал юг Ливана. При ударах погибли 11 человек, в том числе двое младенцев, сообщает национальное информационное агентство NNA.

По данным агентства, был разрушен трехэтажный дом в городе Кфар-Ремман. Там погибли девять человек, еще пять получили ранения. Также была атакована машина фельдшеров, погибли находившиеся внутри два человека.

На прошлой неделе Израиль уведомил администрацию президента США Дональда Трампа о провале плана «пилотных зон» на юге Ливана. Ливанские вооруженные силы должны были поэтапно занять районы на границе Израиля и Ливана и помешать дислокации группировки «Хезболла». Однако, по версии еврейского государства, они уклоняются от своих обязательств по разоружению боевиков и уничтожению их инфраструктуры.

Подробности — в материале «Ъ» «''Хезболлу'' переключают на Вашингтон».