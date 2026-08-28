«Хезболлу» переключают на Вашингтон

Израиль уведомил администрацию президента США Дональда Трампа о провале плана «пилотных зон» на юге Ливана. Власти еврейского государства сообщили: ливанские вооруженные силы, которые, согласно мирной инициативе, должны были поэтапно занять районы на границе Израиля и Ливана и помешать дислокации группировки «Хезболла», уклоняются от своих обязательств по разоружению боевиков и уничтожению их инфраструктуры. В этой ситуации Соединенные Штаты задумались о создании прямого канала связи с «Хезболлой» и включении ее в переговоры по Ливану вместе с ее покровителем — Ираном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ливанские военнослужащие в одной из так называемых пилотных зон в Южном Ливане

Фото: Zohra Bensemra / Reuters Ливанские военнослужащие в одной из так называемых пилотных зон в Южном Ливане

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

О том, что Израиль предупредил США о крахе мирного урегулирования в Ливане, сообщило издание Walla. По словам его источников, через военные и дипломатические каналы еврейское государство проинформировало союзника, что ливанские военные, которые должны были стать противовесом «Хезболле», на деле избегают реального конфликта с группировкой. «Генеральный штаб ВС Ливана не прилагает особых усилий (в процессе урегулирования.— “Ъ”),— подчеркнул израильский источник Walla.— Никакого контроля (над пилотными зонами.— “Ъ”) нет. Очевидно, что Израиль не удовлетворен и поэтому не спешит согласовывать создание дополнительных пилотных районов».

По мнению Израиля, ливанские военнослужащие не только не занимаются разоружением «Хезболлы», но и отказываются уничтожать ее военную инфраструктуру.

«Ливанская армия дошла до такой точки, что в какой-то момент вошла в подземное укрытие на несколько метров, а потом развернулась и ушла. Она не осмелилась войти. Мы предполагаем, что никто не будет с этим разбираться. Хотя они настаивают на получении дополнительных контрольных точек (согласовании новых районов, откуда должны уйти израильтяне.— “Ъ”)»,— отметил собеседник Walla.

Рамочные договоренности, которые заложили фундамент для создания пилотных зон на юге Ливана, были подписаны Израилем и центральным правительством Ливана 26 июня 2026 года в Вашингтоне. Сам же проект стартовал 20 июля. Первоначально командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) дало согласие на то, чтобы ВС Ливана заняли в приграничье только три населенных пункта, которые не раз становились местом ожесточенных сухопутных столкновений между еврейским государством и «Хезболлой». Затем ливанское руководство предложило ЦАХАЛу обозначить новые районы, которые могла бы взять под свой контроль ливанская армия.

Тем не менее на практике столкновения между ЦАХАЛом и «Хезболлой» продолжаются. Очередная попытка боевиков запустить боевые дроны в сторону еврейского государства привела к тому, что 27 августа ВВС ЦАХАЛа инициировали новые бомбардировки.

Напряженность растет и возле расположенного у границы горного массива Али-эт-Тахер, где расположен командный пункт «Хезболлы». У Бейрута есть опасения, что израильтяне готовят операцию по захвату стратегических позиций в этом районе, чтобы вытеснить боевиков.

Это может создать опасность для близлежащих деревень, уверено центральное правительство. Оно сообщило США, что хотело бы ввести в этот район свою регулярную армию, хотя Али-эт-Тахер не входит в пилотные зоны.

На этом фоне администрация Дональда Трампа обдумывает кардинальное изменение в дипломатических подходах к Ливану. Ливанские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что посол США в Ливане Мишель Исса получил от Вашингтона мандат на проведение прямых переговоров с представителями «Хезболлы», чтобы продвинуть план по демилитаризации.

О готовности вести прямые переговоры с «Партией Аллаха» господин Трамп упоминал неоднократно. Он стал первым президентом США, публично допустившим такой шаг в отношении шиитской радикальной группировки, находящейся с 1997 года в списке иностранных террористических организаций США. Заявлениями дело не ограничилось. В мае американский лидер лично связался с послом Ливана в США Надой Хамаде Моавад, потребовав организовать прямой телефонный звонок с верхушкой «Хезболлы». Однако Бейрут, для которого эта группировка выступает конкурентной силой и де-факто государством в государстве, помочь главе Белого дома ничем не смог.

Гораздо глубже в своих рассуждениях о трансформации ливанского урегулирования зашел 21 августа посол США в Анкаре, специальный представитель по Сирии и Ираку Том Баррак, который в разговоре с журналистами заявил: в ливано-израильских переговорах «не хватает двух ключевых участников — "Хезболлы" и Ирана». Он подчеркнул, что игнорирование фактических центров силы делает переговорный процесс неэффективным.

Через два дня после критики со стороны израильских официальных лиц господин Баррак был вынужден смягчить свою позицию. «Я описывал сложность вопроса, а не предлагал новый стол переговоров. "Хезболла" — это иностранная террористическая организация. Мы не ведем с ней переговоры, и ничто из сказанного мной не свидетельствует об обратном»,— подчеркнул дипломат.

Нил Кербелов