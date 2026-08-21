Составлено ИИ-Ассистентъ

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее, 23 мая 2026 года, уже сообщал об атаке беспилотников Вооруженных сил Украины на промышленное предприятие в регионе, тогда беспилотники были сбиты на подлете, и никто не пострадал. 8 мая 2026 года промышленные предприятия в Пермском крае также подверглись атаке беспилотников, сотрудники были эвакуированы, и, по предварительной информации, жертв и пострадавших не было.

4 мая 2026 года Вооруженные силы Украины направили дрон-камикадзе на промышленное предприятие в Брянской области, в результате чего пострадал один работник. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 30 апреля 2026 года сообщал, что ВСУ с помощью БПЛА атаковали одну из промышленных площадок в Пермском крае, при этом работники предприятия находились в безопасном месте, и пострадавших не было.

29 апреля 2026 года беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали одну из промышленных площадок в Пермском муниципальном округе, где произошел пожар, но все работники были эвакуированы и никто не пострадал. В феврале 2026 года Дмитрий Махонин также сообщал об атаке БПЛА в регионе, подчеркивая, что безопасности жителей ничего не угрожает, и призывал доверять только официальным источникам информации.