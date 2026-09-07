В Москве возобновлено движение поездов на Бутовской линии метро

На Бутовской линии московского метро восстановлено и вводится в график движение поездов. Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса.

По данным ведомства, поезда временно не ходили между станциями «Бунинская аллея» и «Бульвар Адмирала Ушакова». В обратном направлении составы следовали с увеличенным интервалом.

Сегодня утром человек упал на пути на участке Бутовской линии. Как рассказал источник агентства «Москва», пассажир погиб.