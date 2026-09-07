В Москве приостановлено движение поездов на участке Бутовской линии метро

На Бутовской линии московского метро временно нет движения от станции «Бунинская аллея» до «Бульвара Адмирала Ушакова». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса.

Ранее сегодня в ведомстве уточняли, что на Бутовской линии увеличены интервалы из-за человека на путях. Обстоятельства ЧП и состояние пассажира пока не известны.