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В Москве приостановлено движение поездов на участке Бутовской линии метро

На Бутовской линии метро приостановили движение из-за человека на путях

На Бутовской линии московского метро временно нет движения от станции «Бунинская аллея» до «Бульвара Адмирала Ушакова». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса.

Ранее сегодня в ведомстве уточняли, что на Бутовской линии увеличены интервалы из-за человека на путях. Обстоятельства ЧП и состояние пассажира пока не известны.

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