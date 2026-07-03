Роспотребнадзор призвал вернувшихся с Бали россиян следить за самочувствием из-за лихорадки денге

Роспотребнадзор рекомендует российским туристам следить за самочувствием по возвращении с Бали. Это связано с распространением лихорадки денге в Индонезии, симптомы которой совпадают с проявлениями гриппа, объяснила пресс-служба ведомства.

В сообщении указано, что в стране наблюдается сезонный подъем гриппа A(H3N2): свыше 60% заболеваний гриппом связано именно с этим штаммом. При этом грипп выявляют у 14% пациентов, которые обратились с симптомами ОРВИ (температура и кашель). Пик циркуляции гриппа прошел в начале июня.

Роспотребнадзор отдельно предупреждает о рисках для туристов: инфекции особенно легко передаются в курортных зонах с большим скоплением людей. Акклиматизация также повышает риски заражения, поскольку организм временно ослабевает после перелета.

«Важное предупреждение: под “маской” гриппа на Бали может скрываться лихорадка денге»,— уточняется в пресс-релизе. Начальные стадии ее развития такие же, как у гриппа: повышенная температура, сильная головная боль, ломота в теле и тошнота.

Туристов призывают избегать мест массового скопления людей, использовать маски, средства для обработки рук, репелленты и москитные сетки для защиты от комаров. При появлении любых симптомов гриппа после возвращения в Россию следует обратиться к врачу и сообщить о поездке.

Лихорадка денге — это вирусное заболевание. Зачастую передается через укусы инфицированных комаров. Один из характерных признаков — появление обильной зудящей сыпи. С начала 2026 года в Индонезии зарегистрировано более 34 тыс. случаев заражения, 81 — с летальным исходом. В России выявили 127 заражений с начала года.