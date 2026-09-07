Аэропорт Киренска возобновляет работу с 8 сентября после ремонта

В Иркутской области анонсировали открытие аэропорта Киренска с 8 сентября. Комплекс был закрыт с 1 июня 2026 года по решению оператора в связи с неудовлетворительным состоянием ВПП. Капитальный ремонт аэродрома не проводился с января 1986 года, при этом плановый был назначен лишь на 2028 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«Мы оперативно провели текущий ремонт. Спонсорские средства — 20 млн руб. от трех компаний — позволили восстановить асфальтобетонное покрытие, убрать просадки и разрушения. На днях состоялся комиссионный осмотр. Прилетели на Ан-24, проверили взлет и посадку прямо на месте. Полоса готова к эксплуатации»,— сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

По словам главы региона, текущий ремонт является временной мерой, взлетно-посадочная полоса по-прежнему нуждается в капитальном ремонте. В настоящее время эти работы планируется внести в федеральный проект «Эффективная транспортная система» для выполнения в период с 2028 по 2030 год.

Как писал «Ъ» в июле текущего года, жители Киренска вышли на митинг, записав видеообращение к Владимиру Путину с жалобой на остановку работы аэропорта. Местное население указало на отсутствие альтернативы авиасообщению: железнодорожных станций вблизи нет, а поездка до ближайшей занимает порядка 10 часов. После резонанса местные власти оперативно договорились с инвесторами о проведении временного ремонта.

Аэропорт Киренска находится под управлением ООО «Аэропорт Киренск». Комплекс обеспечивает регулярное авиасообщение с Иркутском, а также обслуживает рейсы на месторождения, расположенные на отдаленной территории региона и в Якутии.

Лолита Белова