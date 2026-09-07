Как прошел Общемосковский крестный ход с мощами князя Дмитрия Донского

6 сентября прошел Общемосковский крестный ход. Перед его началом в храме Христа Спасителя (ХСС) была проведена литургия, во время которой в храм доставили ковчег с мощами князя Дмитрия Донского. Затем реликвию вместе с иконой Всех святых Московских и Смоленской иконой Божией Матери пронесли от ХСС до Новодевичьего монастыря

Несмотря на сильный дождь и ветер, более 100 тыс. человек (по данным МВД) вышли на Общемосковский крестный ход и прошли почти 10 км за патриархом Кириллом и мощами Дмитрия Донского. На пути верующим встречались различные препятствия: от рамок металлоискателей и разверзшихся хлябей небесных до локтей и коленок ближних своих. Но они, по собственному признанию, все равно чувствовали благость — даже в мокрых ботинках.

Подробнее — в репортаже «Ъ» «В Москве прошли дожди и сто тысяч верующих».