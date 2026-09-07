Дома и нервы помогают

В восьмой день Открытого чемпионата США, продолжающегося в Нью-Йорке, завершили борьбу два российских игрока. Победитель этого турнира 2021 года Даниил Медведев в 1/8 финала не смог взять ни одного сета у американца Фрэнсиса Тиафо, который ранее проиграл россиянину шесть матчей из семи. Не прошла в четвертьфинал и Анна Калинская, впервые уступившая представительнице США, бывшей восьмой ракетке мира Эмме Наварро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев

Фото: Jerry Lai / Reuters Даниил Медведев

Фото: Jerry Lai / Reuters

Обаятельный афроамериканец Фрэнсис Тиафо представляет достаточно редкий по нынешним временам тип игрока из второго эшелона теннисной элиты, выделяющегося прежде всего своей харизмой. Даже громкая история с нецензурным оскорблением судьи, которое Тиафо допустил два года назад на «мастерсе» в Шанхае после поражения от Романа Сафиуллина, и последующим крупным штрафом в размере $120 тыс., не смогла поколебать положительную репутацию этого теннисного жизнелюба в глазах подавляющего числа болельщиков. После этого о Тиафо вспоминали маловато, но недавно он опять оказался в центре внимания, причем снова по нестандартной причине. Перенеся операцию по удалению кисты из правой кисти вскоре после завершения выступления на «мастерсе» в Монреале, 28-летний теннисист уже через несколько дней стартовал на аналогичном состязании в Цинциннати, дошел там до финала, благодаря чему вступил в борьбу за одну из путевок в Турин на итоговый турнир Nitto ATP Finals.

Относясь к одному и тому же поколению, что и Медведев, Тиафо ранее встречался с ним семь раз и в шести случаях терпел неудачи.

Вязкий теннис россиянина плохо накладывался на игру американца, который, рискуя, не всегда отличается точностью и порой не выдерживает психологического напряжения. Однако сейчас все получилось иначе. В первой партии соперники по три раза взяли чужие подачи, причем был момент, когда Тиафо отыгрался, уступая 5:6 и 15:30 на подаче Медведева, а затем разыграли тай-брейк, по ходу которого американец имел большое преимущество.

Во втором сете все решил брейк, сделанный Тиафо в пятом гейме, а в третьей партии Медведев сначала повел 2:0, но его оппонент сразу сравнял счет, и дело снова закончилось тай-брейком. При счете 6:5 Медведев имел сетбол на своей подаче, но Тиафо продемонстрировал завидное спокойствие и оказался искуснее в острейшем розыгрыше, по ходу которого оба оказались у сетки. А затем американец оставил за собой еще два очка, причем на матчболе 6:7 россиянин допустил грубую ошибку в выгодной ситуации при исполнении драйв-воллея (удар с лета, при котором точка контакта ракетки с мячом находится ниже, чем при смеше, и мячу придается верхнее вращение).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фрэнсис Тиафо

Фото: Geoff Burke / Reuters Фрэнсис Тиафо

Фото: Geoff Burke / Reuters

В итоге — 7:6 (7:1), 6:4, 7:6 (8:6) за 2 часа 57 минут. Сделав 14 эйсов против четырех, Медведев хуже разыгрывал свою вторую подачу (лишь 37% выигранных очков против 53%). Кроме того, Тиафо заметно чаще выходил к сетке, где выиграл 34 из 47 очков (аналогичный показатель россиянина — 11 из 17 очков).

«Трудный матч. Думаю, в важные моменты мне нужно было принимать более взвешенные решения. В целом у меня были шансы. Я должен был выиграть первый и мог взять третий сет»,— сказал россиянин.

В классификации по очкам, набранным в нынешнем сезоне, он пропустил Тиафо вперед себя. На сегодняшний день американец идет седьмым, набрав 2930 баллов, а Медведев с 2780 очками занимает восьмую позицию, которая, впрочем, все еще дает право на попадание на итоговый турнир Nitto ATP Finals в Турине. Причем Тиафо в случае победы в четвертьфинале над своим соотечественником Алексом Микельсеном (он переиграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри — 7:6 (8:6), 6:4, 6:4), обойдет еще и идущего шестым француза Артюра Фиса, имеющего 3150 очков.

Другую пару четвертьфиналистов в нижней половине сетки составили прошлогодний чемпион испанец Карлос Алькарас, сломивший сопротивление американца Томми Пола — 6:4, 6:3, 6:4, и еще один представитель США Бен Шелтон, разобравшийся с греком Стефаносом Циципасом — 6:2, 6:3, 6:4.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Калинская

Фото: Geoff Burke / Reuters Анна Калинская

Фото: Geoff Burke / Reuters

На женском турнире завершила борьбу Анна Калинская. После победы над девятой ракеткой мира украинкой Элины Свитолиной она не совладала с американкой Эммой Наварро, которая ранее дважды уступала россиянке, два года назад после выхода в полуфинал US Open была в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) восьмой, но сейчас находится за пределами топ-20. Результат их встречи, продолжавшейся 1 час 21 минуту,— 6:4, 6:2. Наварро в 1/4 финала встретится со своей соотечественницей Джессикой Пегулой, переигравшей румынку Сорану Кырстю — 6:3, 6:4. На той же стадии первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко, победившая американку Тэйлор Таунсенд — 6:4, 6:3, померится силами с чемпионкой Wimbledon чешкой Линдой Носковой, которая в большой борьбе справилась с украинкой Мартой Костюк — 7:5, 5:7, 6:4.

Евгений Федяков