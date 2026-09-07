В Кузбассе появится крупный частный плодово-ягодный сад на 120 гектарах

Предприятие «Таежный тайник», принадлежащее кузбасскому предпринимателю Денису Давыдову, намерено заложить в Кемеровской области масштабный плодово-ягодный сад. Проект планируется реализовать в ближайшие три года — по 40 га ежегодно, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Кряжев / Коммерсантъ Фото: Александр Кряжев / Коммерсантъ

Первые посадки смородины, облепихи, рябины и аронии намечены уже на следующий год. Реализация проекта позволит компании полностью закрыть потребность в сырье, которое сейчас завозится преимущественно из соседних регионов, и расширить ассортимент продукции.

Власти намерены оказать поддержку инвестору. Губернатор региона Илья Середюк поручил минсельхозу Кузбасса проработать конкретные механизмы помощи, в том числе с привлечением федеральных средств.

Компания «Таежный тайник» работает в регионе с 2016 года и владеет собственным заводом по переработке дикоросов мощностью до 7 тыс. единиц готовой продукции в день. В ассортименте фабрики — более 150 наименований, включая варенье из шишек, сиропы и чайные сборы. Продукция поставляется на внутренний рынок и в страны Азии.

Лолита Белова