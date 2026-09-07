Крупнейшие продуктовые ритейлеры вдвое сократили темпы открытия новых магазинов

Количество открытий новых торговых объектов крупнейших ритейлеров сократилось в два раза, следует из данных Infoline. Всего на 30 июня 2026 года, по данным аналитиков, у крупнейших участников рынка насчитывалось более 104,7 тыс. точек продаж различного формата. Это всего на 4,9% больше год к году. Прирост годом ранее был выше — 10,8%.

Лидером осталась сеть «Лента» — за год количество ее торговых объектов увеличилось на 27,5%, до 7,4 тыс. Но темпы роста оказались значительно ниже значений 2025 года: тогда количество магазинов «Ленты» выросло на 85,3%. У отдельных ритейлеров снижение числа магазинов за год оказалось заметным для продуктовой розницы. Так, у сети дискаунтеров «Светофор» количество магазинов сократилось на 6%, до 2,4 тыс., у «Вкусвилла» — на 5,5%, до 1,9 тыс., у Metro — на 2,1%, до 91 гипермаркета.

Сейчас ритейлеры находятся в условиях растущей долговой нагрузки, опережающей инфляции капитальных расходов, связанных с открытием и реконструкцией магазинов, а также увеличения сроков выхода новых и обновленных торговых объектов на плановые показатели продаж, отмечают в «Infoline-Аналитике».

Подробнее — в материале «Ъ» «Магазины взвешивают рост».