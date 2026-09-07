Магазины взвешивают рост

Крупнейшие продуктовые ритейлеры стали менее активно открывать новые магазины. На конец июня у таких сетей совокупно насчитывалось 104,7 тыс. торговых объектов, за 12 месяцев их число увеличилось на 4,9%, годом ранее прирост составлял 10,8%. Замедление расширения бизнеса связано с ростом капитальных расходов, долговой нагрузки и экспансией онлайн-торговли, требующей развития отдельной инфраструктуры, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Танюшин / Коммерсантъ Фото: Алексей Танюшин / Коммерсантъ

Количество открытий новых торговых объектов крупнейших ритейлеров сократилось в два раза, следует из данных Infoline. Всего на 30 июня 2026 года, по данным аналитиков, у крупнейших участников рынка насчитывалось более 104,7 тыс. точек продаж различного формата. Это всего на 4,9% больше год к году. Прирост годом ранее был выше — 10,8%.

Лидером осталась сеть «Лента» —за год количество ее торговых объектов увеличилось на 27,5%, до 7,4 тыс. Часть прироста была обеспечена сделками «Ленты» по покупке торговой сети «Молния» (ООО «Молл») в 2025 году и приобретением сети гипермаркетов «О’Кей» в этом июне. Таким образом ритейлер увеличил количество своих торговых объектов на 147 точек (72 магазина «Молнии» и 75 гипермаркетов «О’Кей»). Но, несмотря на это, темпы роста все равно оказались значительно ниже значений 2025 года: тогда количество магазинов «Ленты» выросло на 85,3%. В «Ленте» не ответили на запрос “Ъ”.

У отдельных ритейлеров снижение числа магазинов за год оказалось заметным для продуктовой розницы.

Так, у сети дискаунтеров «Светофор» количество магазинов сократилось на 6%, до 2,4 тыс., у «Вкусвилла» — на 5,5%, до 1,9 тыс., у Metro — на 2,1%, до 91 гипермаркета. Снижение числа магазинов последней может быть связано с продолжающимся падением популярности формата гипермаркетов, а «Вкусвилла» и «Светофора» — со сменой фокуса на развитие других форматов, отмечают в Infoline. В этих сетях на вопросы “Ъ” не ответили.

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«Вкусвилл» начал оптимизировать свою работу еще в апреле 2025 года, сосредоточившись преимущественно на онлайн-торговле, на которую сейчас приходится более половины от общей выручки сети. «Светофор» (ГК «Торгсервис»), напротив, начал развивать новый формат — сеть магазинов «Золотой ключик», о запуске которой в июне сообщал отраслевой портал Shopper’s. Новые магазины отличаются значительно меньшей площадью. Дискаунтеры «Светофор» обычно рассчитаны примерно на 1 тыс. кв. м, а магазины «Маяк», другой сети ГК «Торгсервис»,— на 2 тыс. кв. м.

Сейчас ритейлеры находятся в условиях растущей долговой нагрузки, опережающей инфляции капитальных расходов, связанных с открытием и реконструкцией магазинов, а также увеличения сроков выхода новых и обновленных торговых объектов на плановые показатели продаж, отмечают в «Infoline-Аналитике».

В такой ситуации основной вклад в расширение торговых сетей вносят магазины «у дома» и дискаунтеры, остающиеся самым востребованным форматом повседневных покупок у российских потребителей, поясняет председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (объединяет крупнейшие продуктовые сети) Станислав Богданов.

Это подтверждают и показатели крупнейших участников рынка. Так, в первой половине 2026 года количество магазинов «Чижик» (входит в Х5) выросло на 34,4%, в то время как число «Пятерочек» и «Перекрестков» увеличилось лишь на 6,1% и 1,2% соответственно, сообщили “Ъ” в компании. Всего с начала этого года Х5 было открыто более 1,2 тыс. магазинов разных форматов, к концу года всего планируется запустить более 2 тыс. объектов.

Темпы открытия новых точек при этом действительно замедлились, отмечает господин Богданов. Сети переходят к более взвешенному подходу: на динамику новых открытий влияет стоимость кредитования, строительства и оснащения магазинов, поясняет эксперт. Свою роль играют и региональные ограничения на продажу алкоголя: для ряда форматов эта категория заметно влияет на рентабельность, поэтому сети пересматривают имеющиеся помещения и меняют локации, подчеркивает Станислав Богданов.

Кроме этого, на снижение открытий новых магазинов влияет и развитие онлайн-торговли, считает управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. Сети вкладываются в развитие дарксторов, доставки и цифровых сервисов, что требует дополнительных инвестиций. При этом, по подсчетам эксперта, средняя стоимость открытия нового магазина за последний год выросла примерно на 8–12% год к году. Это связано в основном с повышением цен на инженерное оборудование и оснащение магазина, заключает господин Ванчугов.

Алина Мигачёва