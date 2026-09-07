Mixit арендовал бывший логистический комплекс Obi в Подмосковье

Производитель косметики Mixit арендовал 25 тыс. кв. м в складском комплекс «Логопарк Север-2» в деревне Шелепаново в городском округе Солнечногорск Подмосковья, рассказали два источника “Ъ” на рынке коммерческой недвижимости. По их словам, ранее эти площади занимал DIY-ритейлер Obi, который в прошлом году был переименован в «Дом Лента».

Mixit занимается производством уходовой и декоративной косметики. Выручка ООО «Миксит» в 2025 году выросла в 2,4 раза год к году, до 15,3 млрд руб., чистая прибыль превысила 3 млрд руб. против убытка 420 млн руб. годом ранее, указано в СПАРК. По оценке руководителя департамента складской и индустриальной недвижимости CMWP Егора Дорофеева, ежегодные расходы Mixit на новый склад могут составить 325–350 млн руб. в год без учета коммунальных платежей и НДС.

Директор по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Игорь Кротенков говорит, что новый объект потребовался компании из-за роста объемов производства и продаж. По его данным, сейчас компания арендует небольшие склады в различных локациях и пользуется услугами логистических операторов.

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