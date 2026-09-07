Пропавшую при наводнении в Непале женщину нашли живой спустя 10 дней

В Непале спасатели нашли женщину, которая числилась пропавшей без вести во время наводнения в стране 26 августа, передает Reuters. Агентство уточняет, что семья женщины уже начала проводить траурную церемонию.

Чандики Кумари Шреста в течение 10 дней находилась в узком воздушном мешке среди воды и грязи в собственном доме, который был разрушен потоками воды. «Четырехэтажный дом был сметен наводнением, и дом оказался посреди зыбучих песков. Обходя его, мы услышали голос: "Спасите меня!"»,— рассказал агентству офицер полиции Махендра Дарнал. По его словам, через 45 минут женщину достали и отправили в госпиталь.

26 августа на горе Лангтанг-Лирунг произошел обвал ледника, который привел к наводнению. Погибли более 1,3 тыс. человек, еще около 5 тыс. человек числятся пропавшими без вести. В их числе девять россиян. Спасены более 13 тыс. человек, включая 274 иностранцев.

Эрнест Филипповский