Фабио Гроссо уволен с поста главного тренера «Фиорентины»

Футбольный клуб «Фиорентина» объявил об увольнении Фабио Гроссо с поста главного тренера команды. Это произошло после поражения команды от «Торино» (1:2) в матче 3-го тура Серии А.

48-летний специалист, чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии, возглавил клуб в июне этого года. Он подписал контракт до лета 2028 года.

Под руководством Гроссо команда потерпела три поражения подряд на старте сезона — от «Ромы» (0:4), «Фрозиноне» (0:3) и «Торино» (1:2) — с общей разницей мячей 1:9. Сейчас «Фиорентина» замыкает турнирную таблицу чемпионата Италии, не набрав ни одного очка.