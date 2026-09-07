Российский теннисист Медведев не смог выйти в четвертьфинал US Open

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл американцу Фрэнсису Тиафо в четвертом круге Открытого чемпионата США по теннису (US Open).

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:1), 6:4, 7:6 (8:6) в пользу Фрэнсиса Тиафо. Теннисисты провели на корте 2 часа 55 минут. В четвертьфинале Тиафо сыграет с американцем Алексом Микелсеном.

30-летний Даниил Медведев — первая ракетка России и восьмая ракетка мира. За карьеру россиянин завоевал 23 титула в одиночном разряде на турнирах под эгидой ATP.