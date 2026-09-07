Закрытие Ормузского пролива подстегнуло спрос на возобновляемую энергетику

Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал крупнейший энергетический кризис со времен войны Судного дня 1973 года, следует из ежегодного доклада международного аналитического центра Energy Transitions Commission (Комиссия по энергетическому переходу). Закрытие Ормузского пролива вызвало перебои с поставками нефти, затронувшие 8% мирового предложения. В 1973 году эмбарго от арабских стран затронуло 7% предложения. Тогда баррель нефти подорожал с $3 до $11, в 2026 году в процентном выражении заметно меньше — с $70 до пиковых $126.

Главное отличие нынешнего кризиса от событий 1970-х — наличие доступных альтернатив нефти и газу, отмечается в докладе. Рост нефтяных цен уже поддержал спрос на возобновляемую энергетику. По оценке авторов доклада, ее ускоренное развитие уже к 2035 году может заметно снизить зависимость мировой экономики от поставок через Ормузский пролив. Совокупный спрос на нефть способен сократиться на 16–20%, на природный газ — на 26–34%. Электрификация отопления и приготовления пищи может уменьшить потребление газа примерно на 13%, а использование электромобилей — снизить мировой спрос на нефть на 10–12%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мир ищет зеленый ответ энергокризису».