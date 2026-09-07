Мир ищет зеленый ответ энергокризису

Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал крупнейший энергетический кризис со времен войны Судного дня 1973 года, следует из ежегодного доклада международного аналитического центра Energy Transitions Commission (Комиссия по энергетическому переходу). Закрытие Ормузского пролива вызвало перебои с поставками нефти, затронувшие 8% мирового предложения. В 1973 году эмбарго от арабских стран затронуло 7% предложения. Тогда баррель нефти подорожал с $3 до $11, в 2026 году в процентном выражении заметно меньше — с $70 до пиковых $126.

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Главное отличие нынешнего кризиса от событий 1970-х — наличие доступных альтернатив нефти и газу, отмечается в докладе. Производство электроэнергии на солнечных и ветряных электростанциях может обходиться дешевле закупки ископаемого топлива, а ввод новых мощностей занимает меньше времени. Строительство трубопроводов требует как минимум пять лет, тогда как ветряные установки можно возвести за несколько месяцев.

Рост нефтяных цен уже поддержал спрос на возобновляемую энергетику. В марте, спустя месяц после начала ближневосточного конфликта, 50 стран увеличили импорт солнечных панелей из Китая до рекордных значений. Одновременно страны стали активнее внедрять технологии, позволяющие сократить потребление ископаемого топлива. В Великобритании, например, вырос интерес населения к тепловым насосам — электрическим системам отопления, способным заменить газовые котлы. Вырос и спрос на электромобили. В 2026 году их доля в продажах новых легковых авто превышает 40% в Китае, достигает 28% в Великобритании и 23% — в Евросоюзе.

Закрытие Ормузского пролива подтолкнуло правительства к увеличению инвестиций в возобновляемую энергетику. Германия объявила о выделении €8 млрд на развитие ВИЭ, Испания и Португалия ускорили согласование соответствующих проектов и их подключение к сетям. Южная Корея повысила целевой объем возобновляемых мощностей к 2030 году с 37 до 100 ГВт.

По оценке авторов доклада, ускоренное развитие возобновляемой энергетики уже к 2035 году может заметно снизить зависимость мировой экономики от поставок через Ормузский пролив. Совокупный спрос на нефть способен сократиться на 16–20%, на природный газ — на 26–34%. Электрификация отопления и приготовления пищи может уменьшить потребление газа примерно на 13%, а использование электромобилей — снизить мировой спрос на нефть на 10–12%.

Мариета Манукян