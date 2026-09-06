«Динамо» победило «Спартак» и вырвалось на третье место в РПЛ

Московское дерби в седьмом туре чемпионата России принесло «Динамо» домашнюю победу со счетом 2:1 над «Спартаком». Она позволила динамовцам сравняться со спартаковцами по набранным в первенстве очкам и занять третью строчку в таблице турнира.

Две московские команды в состоявшемся 6 сентября матче не стеснялись хвастаться физической формой. Все с ней было в порядке и у тех, и у других. Носились по полю как угорелые, сразу после потерь рвались в отбор. Футбол даже можно было бы назвать трендовым, таким, что с ним не стыдно, например, и в пока недоступную для отечественных клубов Лигу чемпионов, если бы в миксе из скорости, резкости и жесткости присутствовало и что-то по-настоящему тонкое и интересное. Но этого по-настоящему тонкого и интересного, вглядываясь в бесконечный шторм на поле, пришлось ждать четверть часа. Динамовец Артур Гомес по ходу лихого рывка раскачал Кристофера Ву и мягко отправил мяч в штрафную. Бителлу, несмотря на то что, кажется, мог выбрать какой-нибудь простой вариант, решил пробить похитрее, поголоволомнее — пяткой. Пробил в итоге слишком слабо, чтобы испугать спартаковского вратаря Александра Максименко.

А затем поженил темп с эффективностью «Спартак». Манфред Угальде вроде бы неловко принял мяч, но укротил его и отправил в путь ничуть не менее резвого, чем Артур Гомес, Маркиньюса. А тому удался замечательный прострел: на первый взгляд, на пятачке перед воротами полным-полно динамовцев, но доходит он именно до того, кого выцеливал бразилец,— Данила Пруцева.

Подробнее — в материале «„Динамо“ сыграло на опережение».