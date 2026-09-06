«Динамо» сыграло на опережение

Московское дерби в седьмом туре чемпионата России принесло «Динамо» домашнюю победу со счетом 2:1 над «Спартаком». Она позволила динамовцам сравняться со спартаковцами по набранным в первенстве очкам и занять третью строчку в таблице турнира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Динамо» (в бело-голубой форме) обыграло «Спартак», несмотря на то что пропустило первым, а в концовке матча осталось в меньшинстве

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ «Динамо» (в бело-голубой форме) обыграло «Спартак», несмотря на то что пропустило первым, а в концовке матча осталось в меньшинстве

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Две московские команды в состоявшемся 6 сентября матче не стеснялись хвастаться физической формой. Все с ней было в порядке и у тех, и у других. Носились по полю как угорелые, сразу после потерь рвались в отбор. Футбол даже можно было бы назвать трендовым, таким, что с ним не стыдно, например, и в пока недоступную для отечественных клубов Лигу чемпионов, если бы в миксе из скорости, резкости и жесткости присутствовало и что-то по-настоящему тонкое и интересное. Но этого по-настоящему тонкого и интересного, вглядываясь в бесконечный шторм на поле, пришлось ждать четверть часа. Динамовец Артур Гомес по ходу лихого рывка раскачал Кристофера Ву и мягко отправил мяч в штрафную. Бителлу, несмотря на то что, кажется, мог выбрать какой-нибудь простой вариант, решил пробить похитрее, поголоволомнее — пяткой. Пробил в итоге слишком слабо, чтобы испугать спартаковского вратаря Александра Максименко.

А затем поженил темп с эффективностью «Спартак». Манфред Угальде вроде бы неловко принял мяч, но укротил его и отправил в путь ничуть не менее резвого, чем Артур Гомес, Маркиньюса. А тому удался замечательный прострел: на первый взгляд, на пятачке перед воротами полным-полно динамовцев, но доходит он именно до того, кого выцеливал бразилец,— Данила Пруцева.

Поведя, «Спартак» проявил удивительную щедрость. Наиль Умяров полтайма был безумно хорош — везде успевал, везде был надежен. А тут, отняв перед своей штрафной мяч, зачем-то двинулся с ним вдоль ее границы, словно договорился о том, что никто из динамовцев нападать на него не будет. Ярослав Гладышев Умярова обокрал, а вскоре уже безупречно стрелял в верхний угол.

Так быстро выкрутившееся из грозившей жуткими сложностями ситуации «Динамо» как-то моментально окрепло. «Спартак» придушили. Не то чтобы так плотно, что жертва вот-вот задохнется, но чувствительно. Игра — в основном на спартаковской половине, а там — укус за укусом. В конце концов у динамовцев прошла очень классная, буквально из учебника, атака по правому флангу. Хуан Касерес, словно надев мантию-невидимку, прокрался к лицевой линии, а Ярослав Гладышев заметил очередное подключение своего защитника. Касерес скидку использовал идеально — запустил мяч к линии вратарской, а в ту зону уже летел Артур Гомес.

«Спартак», немножко потухший, до перерыва удивил лишь заковыристым стандартом. Данил Пруцев сделал все, чтобы соперники поверили — будет бить, а сам резко отправил мяч на вынырнувшего из-за динамовских спин Манфреда Угальде. Форвард все-таки промазал.

Второй тайм этого матча долго проходил так, что можно было подумать: «Динамо», хотя отрыв минимальный, формально зыбкий, победу ни за что не упустит. И оно выглядело неплохо, и, главное, со «Спартаком» происходило что-то не то. В обороне — моменты натуральной паники, на чужой половине — моменты странной неловкости, заставлявшие, видимо, тех, кто за спартаковцев переживает, с болью вспоминать о травме Эсекьеля Барко: наверняка ведь добавил бы хладнокровия и сообразительности команде.

Все для «Динамо» складывалось гладко до эпизода в середине тайма. Безобидного с виду эпизода. Динамовский нападающий Константин Тюкавин вдалеке от ворот вступил в борьбу со спартаковским защитником Александром Джику. Джику вдруг упал на газон и схватился за горло. Повтор подтвердил: ну да, Тюкавин зачем-то отмахнулся от оппонента локтем, угодив ему в уязвимое место. Судья Кирилл Левников, решая, как поступить с нарушителем, ни секунды не колебался: красная карточка. Впрочем, и в меньшинстве «Динамо» держалось стойко. Пропустило только из офсайда.

Этот выигрыш позволил «Динамо», находившемуся в таблице чемпионата перед седьмым туром на несколько позиций ниже «Спартака», настичь конкурента. Динамовцы замыкают топ-тройку, отставая от лидирующего в первенстве «Краснодара», как и спартаковцы, на шесть очков, а от ЦСКА — на два.

Алексей Доспехов