СКР возбудил дело о халатности после гибели людей из-за схода лавины в горах КБР

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности после гибели людей во время схода лавины в горах Кабардино-Балкарии. Об этом сообщила пресс-служба СКР в Telegram-канале.

Сегодня группа альпинистов оказалась в зоне схода снега в Безенгийском ущелье. Как сообщали в МЧС, группа состояла из 15 человек. Двое из них погибли, трое пострадали. Спасатели начали поиски 10 альпинистов. Около 20:00 мск поисково-спасательные работы приостановили до утра, сообщили «Ъ-Кавказ» в спасательном отряде МЧС.

Дело возбудили по статье 293 УК РФ. Во время расследования следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.