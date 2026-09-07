Юристы не согласны с поправками Минфина к регламенту оспаривания решений таможни

Ассоциация таможенных юристов предлагает Минфину доработать его законопроект с изменениями в закон «О таможенном регулировании» — такое обращение организации (есть у «Ъ») направлено в ведомство 4 сентября.

Речь идет о поправках, корректирующих порядок обжалования решений таможенных органов о взыскании таможенных платежей. Сейчас для приостановки исполнения таких решений заявитель должен предоставить банковскую гарантию или внести денежный залог в размере, покрывающем начисленное. Законопроектом предложно ужесточить требования к такому финансовому обеспечению — гарантия должна будет покрывать также начисленные за период рассмотрения жалобы проценты и пени, а срок ее действия увеличивается с семи до девяти месяцев. Новации, как следует из пояснительной записки к проекту, продиктованы необходимостью уточнить действующие нормы. В Федеральной таможенной службе «Ъ» пояснили, что законопроект концептуальных изменений в порядок обжалования не вносит.

Юристы, однако, считают иначе. "За формальными изменениями скрывается более существенный сдвиг в балансе интересов государства и бизнеса«,— полагает член правления Ассоциации таможенных юристов Оксана Курочкина. Прежде всего, в объединении обеспокоены удорожанием денежного обеспечения — проценты и пени увеличивают стоимость спора вне зависимости от результата жалобы. Например, предупреждает Оксана Курочкина, малому и среднему бизнесу придется немедленно изымать значительную сумму из оборота для внесения обеспечения либо вовсе отказываться от спора. Напомним, ранее другая новация в таможенной сфере — система подтверждения ожидания товаров — уже вынудила небольшие компании задействовать оборотные средства для уплаты авансом обеспечительного платежа при импорте.

Подробнее — в материале «Жалоба с гарантией».