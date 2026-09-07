За полугодие обещанные дивиденды крупнейших компаний выросли до 500 млрд рублей

Согласно подсчетам “Ъ”, основанным на данных крупнейших публичных российских компаний, обещанные их акционерам дивиденды за первую половину 2026 года составили почти 500 млрд руб. Это на 46% больше, чем годом ранее.

76% всех обещанных выплат приходится на три компании нефтегазового сектора: «Газпром нефть» (202 млрд руб.), НОВАТЭК (108 млрд руб.) и «Татнефть» (72 млрд руб.). При этом НОВАТЭК должен увеличить дивидендные выплаты за шесть месяцев на 6% относительно прошлогодних, а «Татнефть» и «Газпром нефть» обещали выплатить акционерам в 2,3–2,5 раза больше, чем годом ранее (см. график).

Чистая прибыль «Газпром нефти» в первом полугодии выросла почти в два раза, до 296 млрд руб., а «Татнефти» — более чем втрое, до 165 млрд руб. Как указывают в Национальной ассоциации советников финансового планирования (НАСФП), учитывая, что «объемы добычи компаний практически не изменились», главным образом на их доходы «повлиял резкий скачок цен на нефть в первом полугодии 2026 года, вызванный началом боевых действий в Ормузском проливе».

Подробнее — в материале «Инвесторам в акции начислили доходность».