Правительство требует от регионов более 1,3 млн отчетов в год

Проведенная инвентаризация отчетности показала, что федеральные органы исполнительной власти требуют у регионов 7180 различных форм сведений, а общее количество отчетов превышает 1,3 млн в год. Такие цифры, как стало известно “Ъ”, 2 сентября на закрытой встрече с губернаторами привел вице-премьер Дмитрий Григоренко. В аппарате чиновника уточнили, что сумма издержек в виде трудозатрат на предоставление таких данных, по оценке Минэкономики, составляет примерно 8,9 млрд руб. в год.

Проект «Гильотина отчетности» предполагает, что федеральные органы с 2027 года смогут запрашивать у регионов только сведения, включенные в Единую систему отчетности, созданную на базе государственной автоматизированной системы «Управление». Исключения сделаны для запросов данных по отдельным поручениям президента, премьер-министра и вице-премьеров, а также для иных случаев, предусмотренных нормативными актами. Так Белый дом планирует навести порядок в системе запросов разнообразных данных у регионов — избавиться от дублирования запросов, исключить ручной сбор данных, убрать лишние отчеты и предоставление сведений на бумаге. Проект стартовал 1 июля 2026 года и должен завершиться 30 ноября 2030 года. В нем участвуют все регионы и 46 федеральных ведомств.

Согласно представленным на встрече данным, из названных 7180 тыс. форм отчетности уже отменены 825. 1,5 тыс. форм признаны актуальными, но их еще предстоит оценить на заседаниях профильных рабочих групп — если федеральные органы смогут доказать необходимость этой отчетности, она будет включена в реестр. Пока анализируется 2,9 тыс. форм, а 1,8 тыс. признаны не попадающими в проект (статистическая, финансовая, налоговая, бюджетная). Предполагается, что до конца 2027 года доля попавших «под нож» форм увеличится до 30%, до более 2 тыс.

Подробнее — в материале «Отчетность прошла переучет».