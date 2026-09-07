Российский рынок нефтесервиса может вырасти на 7% в 2026 году

Аналитики прогнозируют возобновление роста рынка нефтесервиса в 2026 году после сокращения на 3% годом ранее. Выручку обеспечит увеличение объемов работ, но в первую очередь — рост цен. Добыча нефти и конденсата в России сохранится на уровне 510–520 млн тонн, но ее поддержание становится более затратным.

За 2021–2025 годы рынок нефтесервиса рос в среднем на 13% в год, около двух третей прироста обеспечила инфляция, а не расширение объема работ, отмечается в обзоре. К 2028 году темп роста замедлится примерно до 8% в год. Добыча нефти и конденсата в России в ближайшие годы сохранится на плато 510–520 млн тонн, ее поддержание при этом становится все более ресурсоемким. В 2021–2025 годах проходка выросла на 11%, численность занятых в отрасли — на 16%, добыча в то же время снизилась на 2%.

Подробнее — в материале «Подрядчики берут объемом».