Подрядчики берут объемом

Аналитики прогнозируют возобновление роста рынка нефтесервиса в 2026 году после сокращения на 3% годом ранее. Выручку обеспечит увеличение объемов работ, но в первую очередь — рост цен. Добыча нефти и конденсата в России сохранится на уровне 510–520 млн тонн, но ее поддержание становится более затратным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Чумачев / Коммерсантъ Фото: Виктор Чумачев / Коммерсантъ

Оборот российского рынка нефтесервиса по итогам 2026 года может вырасти на 7%, до 3,24 трлн руб., говорится в обзоре Kasatkin Consulting. Таким образом, рынок возобновит рост после снижения на 3% в 2025 году. Аналитики ожидают продолжения увеличения оборота в 2027 и 2028 годах до 3,49 трлн руб. и 3,75 трлн руб. соответственно. По их оценкам, вклад физического объема работ в прирост увеличится с 20% до 40%, но ценовой фактор сохранит ведущую роль.

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За 2021–2025 годы рынок нефтесервиса рос в среднем на 13% в год, около двух третей прироста обеспечила инфляция, а не расширение объема работ, отмечается в обзоре. К 2028 году темп роста замедлится примерно до 8% в год.

Добыча нефти и конденсата в России в ближайшие годы сохранится на плато 510–520 млн тонн, ее поддержание при этом становится все более ресурсоемким.

В 2021–2025 годах проходка выросла на 11%, численность занятых в отрасли — на 16%, добыча в то же время снизилась на 2%.

Давление на отрасль создает финансовое состояние подрядчиков. Согласно обзору, в 2025 году 39% выручки рынка нефтесервиса находилось в зоне финансового риска против 27% в 2021 году — компании не наращивали долг, но выросла стоимость его обслуживания. Инвестиции операторов в добычу впервые превысили доступный денежный поток — на 20%, 93% CAPEX уходит подрядчикам против 76% в 2021 году, указывают аналитики. Износ парка буровых установок достиг 55%, их число не растет несколько лет.

«Тонна нефти не подорожала для оператора — она подорожала для подрядчика. Чтобы удерживать добычу на плато, рынок наращивает объем работ и людей, а разницу пока поглощает маржа сервиса»,— поясняет управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин.

По данным Kasatkin Consulting, структура рынка по сегментам в динамике существенно не меняется.

Независимые сервисы обеспечивают 46%, 49% формируют игроки, входящие в состав или связанные с вертикально интегрированными нефтяных компаниями (ВИНК), 5% приходится на международные структуры. Наиболее растущими и рентабельными аналитики называют сопровождение бурения, цементирования, буровых растворов, механизированной добычи, наименее — сервисы, связанные с геологоразведкой. В нефтесервисных компаниях комментарии не предоставили.

Старший аналитик по нефтегазовому и транспортному секторам «Эйлер» Андрей Полищук считает, что рынок будет расти в основном за счет объемов на фоне смягчения квот ОПЕК+ — это, по его оценке, должно увеличить бурение и спрос на прочие работы сервисных компаний. Гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин отмечает, что, по данным Управления энергетической информации (EIA) США, добыча нефти в России снизилась с 9,2 млн баррелей в сутки (б/c) в январе до 8,85 млн б/c в июле, а по данным Международного энергетического агентства (IEA) — с 9,26 млн б/c до 8,76 млн б/c. Компании, поясняет эксперт, все чаще поддерживают уровень добычи без бурения новых скважин. Впрочем, добавляет господин Терешкин, потенциал для роста есть — фактическая добыча в РФ более чем на 1 млн б/с ниже квоты ОПЕК+, но его реализация зависит от того, насколько безопасным будет судоходство в Черном море. Как сообщали в S&P Global, в августе поставки российской нефти через черноморские порты снизились более чем в два раза c июля, до 380,3 тыс. б/с, весь морской экспорт сократился на 12%, до 3,83 млн б/с (см. “Ъ” от 5 сентября).

Директор по внешним коммуникациям NEFT Research Дмитрий Прокофьев говорит, что необходимость увеличения инвестиций в разведку и добычу, в том числе сдвиг в сторону более сложных и дорогих технологий, создает устойчивый спрос на сервисные услуги. Но то, что ценовой фактор пока остается ведущим, сигнализирует об ограничениях физического роста рынка. По словам эксперта, высокая долговая нагрузка, дорогое кредитование, снижение прибыли даже при росте выручки (см. “Ъ” от 7 мая), технологическая зависимость от импорта — системные проблемы отрасли. В этих условиях преимущество получат те, кто сможет управлять долгами и инвестировать в технологии, считает господин Прокофьев.

Ольга Озембловская