«Аэрофлот» счел невозможной смену двигателей на SSJ 100 без помощи государства

Ремоторизация SSJ 100 возможна «только при определенных мерах государственной поддержки». Об этом, отвечая на вопрос “Ъ”, сообщил гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский на ВЭФ-2026. «Если не будет субсидирования ремоторизации, будет постепенное выбытие флота у всех компаний, эксплуатирующих SSJ 100»,— сказал он. Необходимый объем бюджетного софинансирования господин Александровский уточнять не стал. Замещать выбывающие провозные емкости группа планирует «за счет перераспределения налета по остальному флоту» и новых МС-21.

Из примерно 160 оставшихся в РФ SSJ 100 78 самолетов находится в парке авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»). Еще 25 у RedWings (входит в «Ростех»), из которых 5 в бизнес-управлении сторонних собственников. У «Азимута» осталось 19 воздушных судов (ВС), 14 ВС у «Ямала», 7 — у «ИрАэро» и 3 — «Якутии». Несколько SSJ 100 эксплуатируют госструктуры, часть у корпоративных перевозчиков: 7 — в «Газпромавиа», 4 — у «Северстали», по 1 — у «Русджета» и «Глобал Скай» (ранее «ЛУКОЙЛ-Авиа»).

Вопрос об источниках финансирования и экономической целесообразности ремоторизации SSJ 100 поднимается в отрасли с 2022 года, когда французский Safran, отвечавший за обслуживание и изготовление деталей для горячей части SaM-146, остановил участие в совместном предприятии с Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК). Как писал “Ъ”, замена комплекта Sam-146 на российские ПД-8 на SSJ 100 оценивается в 2,1–2,3 млрд руб. на один самолет (см. “Ъ” от 6 июля). Но часть источников “Ъ” считает эту цифру заниженной, поскольку только себестоимость одного ПД-8 превышала 1 млрд руб. на 2024 год и с тех пор выросла. Кроме того, собеседники “Ъ” сомневаются в возможности ОДК производить достаточное количество двигателей ПД-8. В действующей версии Комплексной программы развития авиационной отрасли (КПГА) был предусмотрен выпуск двигателей только на новые SJ 100 и для подменного пула двигателей.

Но другие собеседники “Ъ” утверждают, что двигатель подешевеет при серийной сборке и дополнительные мощности для ОДК не потребуются, поскольку выпуск новых SJ 100 в будущей версии КПГА будет сокращен.

Подробнее — в материале «Моторы потянуло на господдержку».