В бьюти-сетях растут продажи домашней техники и электроники

Малая бытовая техника и электроника начала активно продаваться в непрофильных ритейл-сетях. Так, бьюти-ритейлер «Золотое яблоко» по итогам первого полугодия нарастил продажи не только массажеров и фенов, но и аудиоколонок и техники для дома. Эксперты связывают это с удобством цифровой витрины ритейлеров, а также с тем, что малая бытовая техника проще и дешевле крупной в хранении и реализации.

В первом полугодии этого года продажи российских брендов техники (среди них «Яндекс», Remez, Kitfort, Redmond и др.) в одном из крупнейших бьюти-ритейлеров «Золотое яблоко» выросли на 37% в денежном выражении и на 19% в физическом. Под техникой представители сети подразумевают все электронные товары, представленные на площадке, включая наушники и колонки, технику для дома, технику для укладки волос и аксессуары к ней и т. д. Темпы роста продаж техники обогнали другие категории в сети за период, включая косметику.

Среди отдельных товарных групп в сети «Золотое яблоко» наибольший рост в этом году показали наушники и колонки: их продажи в денежном выражении выросли в 3,1 раза по сравнению с прошлым полугодием и в 2,8 раза в штуках. Средний чек в сегменте техники вырос почти на 15% год к году. В целом, говорят аналитики сети, за два года (январь—август 2026 года к январю—августу 2024 года) продажи техники выросли в 4,3 раза в денежном выражении и в три раза в физическом, обгоняя профильные категории. Рост спроса на российские бренды представитель компании связывает с конкурентными ценами на них и ростом качества. Представители сетей «Рив Гош» и «Лэтуаль» не ответили на запрос “Ъ”. Однако, по собственным данным сети «Лэтуаль», оборот бьюти-девайсов в 2025 году превысил 200 млн руб. и 77 тыс. устройств. Наибольший рост год к году показали массажеры (+23%) и приборы для очищения кожи (+11%).

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